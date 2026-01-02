خبر في الجول - 3 أسماء في قائمة المرشحين لتدعيم دفاع الأهلي

حدد الأهلي قائمة مختصرة تضم 3 أسماء لتدعيم مركز قلب الدفاع في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وسبق أن FilGoal.com استهداف الأهلي ضم 4 صفقات جديدة في شهر يناير، في مراكز قلب الهجوم، والظهير الأيسر، ولاعب الوسط، وقلب الدفاع. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي حدد قائمة تضم الثلاثي عمرو الجزار وخالد صبحي وهادي رياض لضم أحدهم لتدعيم دفاعه في سوق الانتقالات الشتوية.

وفي نفس السياق، توصل الأهلي لاتفاق مع عمرو الجزار على البنود الشخصية، وفي انتظار موافقة البنك الأهلي لإتمام التعاقد، حسبما علم FilGoal.com.

وسبق أن ارتبط اسم الجزار بالانتقال للأهلي في الصيف الماضي لكن المفاوضات تعثرت.

وسبق أن صرح الجزار عبر أون سبورت: "الأهلي يتمم اتفاقه مع النادي أولا ثم يتفق مع اللاعب وهو ما حدث معي وتم الاتفاق على انتقالي بنهاية الموسم، لكن الأمر تعطل في النهاية لأسباب أخرى مثل مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية وسعيه للتعاقد مع مدافع".

وانضم الجزار قبل بداية الموسم لصفوف البنك الأهلي من غزل المحلة، وخاض 11 مباراة بقميص الفريق في الدوري المصري هذا الموسم.

وخاض هادي رياض (27 عاما) 14 مباراة هذا الموسم بقميص بتروجت وسجل هدفا كما انضم لمنتخب مصر الثاني في كأس العرب.

وشارك خالد صبحي (30 عاما) هذا الموسم في 14 مباراة مع المصري ويتواجد مع منتخب مصر في قائمة أمم إفريقيا وشارك ضد أنجولا في التعادل السلبي بدون أهداف.