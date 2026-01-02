خبر في الجول - 3 أسماء في قائمة المرشحين لتدعيم دفاع الأهلي

الجمعة، 02 يناير 2026 - 17:10

كتب : عمرو نبيل أحمد الخولي

هشام صلاح - عمرو الجزار - أسامة فيصل - البنك الأهلي

حدد الأهلي قائمة مختصرة تضم 3 أسماء لتدعيم مركز قلب الدفاع في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

عمرو الجزار

النادي : البنك الأهلي

خالد صبحي

النادي : المصري

الأهلي
الدوري المصري

وسبق أن FilGoal.com استهداف الأهلي ضم 4 صفقات جديدة في شهر يناير، في مراكز قلب الهجوم، والظهير الأيسر، ولاعب الوسط، وقلب الدفاع. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي حدد قائمة تضم الثلاثي عمرو الجزار وخالد صبحي وهادي رياض لضم أحدهم لتدعيم دفاعه في سوق الانتقالات الشتوية.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - الأهلي يوافق على عرض برشلونة لضم حمزة عبد الكريم كان مرشحا لتدريب الأهلي.. رايدستروم مدربا جديدا لـ وسام أبو علي في كولومبوس كرو سامي قمصان: الفوز على الأهلي بثلاثية يمنحنا الثقة.. وهذا هدفنا الأكبر كأس العاصمة - موعد مباراة الأهلي ضد فاركو

وفي نفس السياق، توصل الأهلي لاتفاق مع عمرو الجزار على البنود الشخصية، وفي انتظار موافقة البنك الأهلي لإتمام التعاقد، حسبما علم FilGoal.com.

وسبق أن ارتبط اسم الجزار بالانتقال للأهلي في الصيف الماضي لكن المفاوضات تعثرت.

وسبق أن صرح الجزار عبر أون سبورت: "الأهلي يتمم اتفاقه مع النادي أولا ثم يتفق مع اللاعب وهو ما حدث معي وتم الاتفاق على انتقالي بنهاية الموسم، لكن الأمر تعطل في النهاية لأسباب أخرى مثل مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية وسعيه للتعاقد مع مدافع".

وانضم الجزار قبل بداية الموسم لصفوف البنك الأهلي من غزل المحلة، وخاض 11 مباراة بقميص الفريق في الدوري المصري هذا الموسم.

وخاض هادي رياض (27 عاما) 14 مباراة هذا الموسم بقميص بتروجت وسجل هدفا كما انضم لمنتخب مصر الثاني في كأس العرب.

وشارك خالد صبحي (30 عاما) هذا الموسم في 14 مباراة مع المصري ويتواجد مع منتخب مصر في قائمة أمم إفريقيا وشارك ضد أنجولا في التعادل السلبي بدون أهداف.

الأهلي البنك الأهلي عمرو الجزار
نرشح لكم
مصدر مقرب من جاك مبي لـ في الجول: هناك مفاوضات مع الاتحاد السكندري للانضمام إليه خبر في الجول - ثنائي زد يقترب من الانتقال لـ الاتحاد السكندري هاني سعيد يكشف موعد انضمام حامد حمدان لـ بيراميدز.. وموقف تجديد ماييلي خبر في الجول - خطوة من إنبي مع مودي ناصر بعد رفضه التجديد انتهت كأس العاصمة - الزمالك (0)-(3) الاتحاد.. فوز زعيم الثغر تشكيل كأس العاصمة - الشناوي يحرس مرمى الزمالك.. ومحمود علاء أساسي مع الاتحاد الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمود جهاد عبد الناصر محمد: الزمالك يفتقد 17 لاعبا.. وهذه حقيقة امتناع اللاعبين عن التدريب
أخر الأخبار
تشكيل كلاسيكو السعودية - رونالدو يقود هجوم النصر.. وتوني أساسي مع أهلي جدة 10 دقيقة | سعودي في الجول
مؤتمر فليك: يامال وأولمو جاهزان لمواجهة إسبانيول.. ونحتاج لمدافع 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - ثنائي بنين مهدد بالغياب أمام مصر 40 دقيقة | أمم إفريقيا
مصدر مقرب من جاك مبي لـ في الجول: هناك مفاوضات مع الاتحاد السكندري للانضمام إليه ساعة | ميركاتو
جونسون إلى كريستال بالاس ساعة | ميركاتو
مؤتمر مدرب تشيلسي: لا أنظر لما بعد مباراة مانشستر سيتي.. وهذه علاقتي بـ ماريسكا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - 3 أسماء في قائمة المرشحين لتدعيم دفاع الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر سلوت: ليفربول يحتاج إلى قليل من السحر 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 منتخب مصر يكشف حقيقة حديث صلاح مع مدرب جنوب إفريقيا
/articles/520432/خبر-في-الجول-3-أسماء-في-قائمة-المرشحين-لتدعيم-دفاع-الأهلي