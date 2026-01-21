خبر في الجول - جلسة منتظرة بين الزمالك ووكيل بنتايك لحل الأزمة

الأربعاء، 21 يناير 2026 - 14:25

كتب : FilGoal

محمود بنتايك - الزمالك - سموحة

يعقد مسؤولو نادي الزمالك جلسة مع يوسف مسعد وكيل أعمال المغربي محمود بنتايك لحل أزمة لاعب الفريق الأبيض.

وقال مسعد في وقت سابق أن بنتايك أصبح لاعبا حرا وفسخ تعاقده مع الزمالك. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن وكيل محمود بنتايك يصل القاهرة اليوم الأربعاء لتقريب وجهات النظر مع مسؤولي الزمالك وحل أزمة اللاعب وعودته لصفوف الفريق.

واتجه بنتايك لفسخ تعاقده بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية.

وكان بنتايك قد تقدم بإنذار للزمالك لفسخ تعاقده مع الفريق بسبب عدم حصوله على مستحقاته قبل أن يقوم النادي بإيداع جزء من مستحقاته المتأخرة بحسابه.

وكان نادي الزمالك قد رد في بيان رسمي على أنباء فسخ محمود بنتايك لتعاقده مع الفريق. (طالع التفاصيل)

المغربي صاحب الـ 26 عاما انضم إلى الزمالك في يوليو 2025.

ولعب بنتايك مع الزمالك 42 مباراة وسجل هدفين وصنع 5 آخرين.

وفاز بنتايك مع الزمالك بلقبي السوبر الإفريقي وكأس مصر.

كما توج مؤخرا مع منتخب المغرب الرديف بلقب كأس العرب التي أقيمت في قطر.

