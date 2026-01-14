وكيله: بنتايك أصبح لاعبا حرا.. وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي وبيراميدز

الأربعاء، 14 يناير 2026 - 12:28

كتب : FilGoal

محمود بنتايك - الزمالك ضد مودرن سبورت

شدد يوسف مسعد وكيل المغربي محمود بنتايك، على أن موكله أصبح لاعبا حرا وفسخ تعاقده مع الزمالك.

واتجه بنتايك لفسخ تعاقده بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية.

وقال يوسف مسعد وكيل محمود بنتايك عبر cbc: "بنتايك أصبح لاعبا سابقا في الزمالك من وجهة نظر قانونية وقضائية، لقد تركنا الباب مفتوحا أمام من يقود النادي إداريا، لكن لم يتواصل معنا أحد ليقترح حلا".

وأضاف "بنتايك لم يحصل على راتبه لمدة 3 أشهر ونصف، فضلا عن مستحقات متأخرة من الموسم الماضي، قررنا أن نفسخ العقد للحفاظ على حقوق اللاعب، وانتهينا من ذلك".

وتابع "بنتايك أصبح لاعبا حرا بنسبة 100%، وسيوقع لناد جديد قبل نهاية فترة الانتقالات الجارية".

وأجاب "مفاوضات الأهلي وبيراميدز؟ لا أستطيع الحديث عن هذا الأمر حاليا، لكن أحدهما تناقش معنا في إمكانية الحصول على خدمات بنتايك".

وأكمل "الباب دائما مفتوح أمام مسؤولي الزمالك ولديهم رقم هاتفي للتواصل معي. الزمالك لم يسدد مستحقات بنتايك، ولا مستحقاتي، ولا مستحقات سانت إيتيان الذي اتجه لرفع شكوى لدى فيفا".

وأتم تصريحاته "انضمام بنتايك إلى أي ناد مصري غير الزمالك يبدو صعبا نظرا للاحترام الشديد الذي يكنه اللاعب لجماهير النادي، ولكن إذا أراد ذلك سأساعده".

وترددت أنباء عن رغبة بيراميدز في التعاقد مع محمود بنتايك وأحمد فتوح بعد إصابة محمد حمدي.

وكان مصدرمن بيراميدز قد قال في وقت سابق لـFilGoal.com "لم ندخل في مفاوضات مع محمود بنتايج كما يتردد".

وأضاف "لا يوجد مكان شاغر لضم لاعبين أجانب، وفي حال توفر مكان الأولوية ليست لظم ظهير أيسر أجنبي".

ويضم بيراميدز بين صفوفه كل من: بلاتي توريه (بوركينا فاسو)، وليد الكرتي، ومحمد الشيبي (المغرب)، فيستون ماييلي (الكونغو)، وإيفرتون دا سيلفا (البرازيل).

وكان نادي الزمالك قد رد في بيان رسمي على أنباء فسخ محمود بنتايك لتعاقده مع الفريق. (طالع التفاصيل)

وكان بنتايك قد تقدم بإنذار للزمالك لفسخ تعاقده مع الفريق بسبب عدم حصوله على مستحقاته قبل أن يقوم النادي بإيداع جزء من مستحقاته المتأخرة بحسابه.

