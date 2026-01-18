مصدر من الأهلي لـ في الجول: مفاوضات متقدمة مع الكونغولي مونزيالو

الأحد، 18 يناير 2026 - 14:04

كتب : FilGoal

كيفن مونزيالو

يواصل النادي الأهلي مفاوضاته لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويسعى الأهلي لحسم صفقة كيفن مونزيالو مهاجم الكونغو برازفيل وفريق دين بوش الهولندي.

ويلعب دين بوش في دوري الدرجة الثانية الهولندي بالموسم الجاري.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – مروان عثمان ينتظر موعد تحديد جلسة توقيع عقوده انتقاله إلى الأهلي خبر في الجول – الأهلي في مفاوضات مع ثنائي شاب محترف في أوروبا أحدهما فلسطيني كرة طائرة - الحسم في القمة.. الأهلي والزمالك ينتصران بالجولة الثانية من السوبر المصري مصدر من الأهلي لـ في الجول: قابيل ضمن خياراتنا.. وأوقفنا مفاوضات رمضاوي

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "الأهلي في مفاوضات متقدمة مع الكونغولي كيفن مونزيالو مهاجم دين بوش الهولندي بعد اقتناع سيد عبد الحفيظ بقدراته خلال جولته الأوروبية".

وتابع "الأهلي يسعى لحسم صفقة ضم اللاعب في ظل تلقيه عروضا من البرتغال وألمانيا وهولندا مع اقتراب نهاية تعاقده مع ناديه".

ويرتبط مونزيالو بتعاقد مع دين بوش حتى نهاية الموسم الجاري مع إمكانية تجديد التعاقد لموسم آخر باتفاق الناديين.

وخاض المهاجم الكونغولي 23 مباراة مع فريقه هذا الموسم ونجح في المساهمة بـ 22 هدفا.

إذ سجل مونزيال 14 هدفا وصنع 8 آخرين.

وبدأ مونزيالو مسيرته مع شباب يوفنتوس في صيف 2018.

وخرج اللاعب على سبيل الإعارة لناديي جراسهوبرز ولوجانو السويسريين.

وانضم مونزيالو من يوفنتوس إلى لوجانو بشكل دائم في يناير 2021 مقابل 2 مليون و500 ألف يورو.

وسبق وأن لعب مونزيالو مع فريق بولتين النمساوي قبل أن ينتقل إلى دين بوش الهولندي في صيف 2024 في صفقة انتقال حر.

الأهلي مونزيالو دن بوش
نرشح لكم
رومانو: تشيلسي يتفق مع جاكيه على بنود عقده.. وهذه مطالب ناديه المالية خبر في الجول – في انتظار الإعلان الرسمي.. عمر كمال ينتظم في تدريبات سيراميكا سيزامل مصطفى محمد.. المدافع الليبي علي يوسف يصل فرنسا لإتمام انتقاله إلى نانت الرياضية: الأخدود يفاوض الهلال من أجل ضم البليهي تقرير: نابولي يعتزم يكثف مفاوضاته مع النصيري بعد نهائي أمم أفريقيا أستون فيلا يرغب في تدعيم صفوفه من منتخب نيجيريا مصدر مقرب من ديانج لـ في الجول: نادي إسباني يرغب في شراء المتبقي من عقده مع الأهلي لاعب مانشستر سيتي ينضم إلى جيرونا
أخر الأخبار
رومانو: تشيلسي يتفق مع جاكيه على بنود عقده.. وهذه مطالب ناديه المالية 20 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - أحمد مجاهد مراقبا لمباراة المغرب والسنغال في نهائي أمم إفريقيا 23 دقيقة | أمم إفريقيا
بيلد: تشابي ألونسو مرشح لتدريب فرانكفورت ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول – في انتظار الإعلان الرسمي.. عمر كمال ينتظم في تدريبات سيراميكا ساعة | الدوري المصري
سيزامل مصطفى محمد.. المدافع الليبي علي يوسف يصل فرنسا لإتمام انتقاله إلى نانت ساعة | الكرة الأوروبية
سباليتي ينتقد أداء لاعبي يوفنتوس بعد الخسارة أمام كالياري 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الرياضية: الأخدود يفاوض الهلال من أجل ضم البليهي 2 ساعة | ميركاتو
خبر في الجول – مقترح بإقامة مباريات دور الـ8 لكأس عاصمة مصر في توقف مارس 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 3 مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521502/مصدر-من-الأهلي-لـ-في-الجول-مفاوضات-متقدمة-مع-الكونغولي-مونزيالو