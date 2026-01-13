تقرير تونسي: بسبب الأهلي.. الترجي الجرجيسي يتراجع عن بيع مهاجمه إلى مولودية وهران

الثلاثاء، 13 يناير 2026 - 17:27

كتب : FilGoal

ستانلي أوجو - ترجي جرجيس

تراجع نادي الترجي الجرجيسي التونسي عن بيع ستانلي أوجو مهاجم الفريق إلى مولودية وهران.

وكان قد ارتبط اسم المهاجم النيجيري بالانتقال إلى الدوري الجزائري عن طريق مولودية وهران عقب تألقه مع ترجي جرجيس.

وانضم ستانلي أوجو -21 عاما- إلى ترجي جرجيس قبل انطلاق هذا الموسم قادما من دبا الإماراتي.

وكشف موقع Foot 24 التونسي عن تراجع الترجي الجرجيسي التونسي عن بيع ستانلي أوجو إلى مولودية وهران.

وأشار التقرير التونسي إلى أن تراجع الترجي الجرجيسي يأتي بسبب وصول عرضين من الأهلي المصري والمغرب الفاسي.

وخاض ستانلي أوجو الذي يتدرب تحت قيادة أنيس بوجلبان لاعب الأهلي السابق 13 مباراة في الدوري التونسي هذا الموسم.

ونجح ستانلي في تسجيل 5 أهداف بالدوري هذا الموسم.

ويحتل الترجي الجرجيسي المركز السادس في الدوري التونسي برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن الصفاقسي صاحب المركز الرابع.

بينما يتصدر الترجي صدارة ترتيب الدوري التونسي برصيد 34 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الإفريقي وصيف الترتيب.

الدوري التونسي ستانلي أوجو ترجي جرجيس
