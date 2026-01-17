مصدر من الأهلي لـ في الجول: قابيل ضمن خياراتنا.. وأوقفنا مفاوضات رمضاوي

السبت، 17 يناير 2026 - 17:35

كتب : FilGoal

مصطفى قابيل - أربيل العراقي

كشف مصدر من النادي الأهلي آخر تطورات تدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية.

ويواصل الأهلي محاولات تدعيم صفوفه خلال الانتقالات الشتوية.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com : "العراقي مصطفى قابيل مهاجم نادي أربيل ضمن خياراتنا لتدعيم خط الهجوم".

وتابع "بينما توقفت المفاوضات مع الجزائري محمد أمين رمضاوي بعد طلب ناديه الحصول على مليون ونصف المليون يورو".

وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي كان مهتما بالتعاقد مع مهاجم بارادو الجزائري لتدعيم هجومه خلال شهر يناير. (طالع التفاصيل)

وكان مصطفى قابيل مهاجم أربيل قد كشف في وقت سابق عن تلقيه عرضا رسميا من الأهلي.

وقال مصطفى قابيل عبر قناة العراقية الرياضية: "نعم، وصل إلى نادي أربيل عرض رسمي من الأهلي المصري، لكن الأمر بيد النادي وبيد والدي باسم قاسم (مدرب الفريق)، وأنا لا أتدخل في هذه الأمور". (طالع التفاصيل)

ويجيد قابيل اللعب في مركزي المهاجم والجناح الأيمن.

Image

ويبلغ قابيل، المولود في 8 يناير 2001 من العمر 21 عاما، وسيتم قيده تحت السن في حال إتمام الأهلي التعاقد معه.

وشارك مصطفى قابيل في 38 مباراة مع الفريق الأول لنادي أربيل، سجل خلالها 10 أهداف، وصنع مثلها في مختلف المسابقات.

الأهلي مصطفى قابيل
