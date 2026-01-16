مهاجم أربيل العراقي: الأهلي قدم عرضا رسميا لضمي

كشف مصطفى قابيل، مهاجم نادي أربيل العراقي، عن تلقيه عرضا رسميا من النادي الأهلي.

ويواصل الأهلي محاولاته لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصطفى قابيل عبر قناة العراقية الرياضية: "نعم، وصل إلى نادي أربيل عرض رسمي من الأهلي المصري، لكن الأمر بيد النادي وبيد والدي باسم قاسم (مدرب الفريق)، وأنا لا أتدخل في هذه الأمور".

ويُعد باسم قاسم، مدرب نادي أربيل، بمثابة والده، بعدما منحه الفرصة كاملة للتألق مع الفريق العراقي.

ويجيد قابيل اللعب في مركزي المهاجم والجناح الأيمن.

ويبلغ قابيل، المولود في 8 يناير 2001 من العمر 21 عاما، وسيتم قيده تحت السن في حال إتمام الأهلي التعاقد معه.

وشارك مصطفى قابيل في 38 مباراة مع الفريق الأول لنادي أربيل، سجل خلالها 10 أهداف، وصنع مثلها في مختلف المسابقات.

وكان الأهلي قد دخل في مفاوضات مع الترجي التونسي للتعاقد مع لاعبه عبد الرحمن كوناتي.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي يرغب في التعاقد مع اللاعب وقيده ضمن الأجانب تحت السن.

للاعب الإيفواري انضم إلى الترجي في بداية الموسم الماضي قادمًا من سان بيدرو.

وشارك كوناتي في 13 مباراة منذ بداية الموسم الحالي، وتمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر.

وبشكل عام، لعب كوناتي مع الترجي في 49 مباراة، وسجل ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.

وسبق لكوناتي التواجد مع منتخب كوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وكان FilGoal.com قد علم أن الأهلي أتم تعاقده مع عمرو الجزار، مدافع البنك الأهلي، ليكون أول صفقاته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويجيد كوناتي اللعب في مركز وسط الملعب، ويبلغ من العمر 19 عامًا.