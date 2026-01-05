خبر في الجول - الأهلي مهتم بضم محمد الأمين رمضاوي

الإثنين، 05 يناير 2026 - 13:29

كتب : عمرو نبيل

محمد الأمين رمضاوي

يرغب النادي الأهلي في التعاقد مع المهاجم الجزائري محمد الأمين رمضاوي لاعب بارادو.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي مهتم بالتعاقد مع اللاعب لتدعيم هجومه خلال شهر يناير المقبل.

اللاعب من مواليد 2005 وفي حال التعاقد معه سيتم قيده تحت السن.

وشارك رمضاوي منذ بداية الموسم الحالي في 15 مباراة وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة هدفين.

رمضاوي كان أحد عناصر منتخب الجزائر للشباب خلال الفترات الماضية ولكن لم يسبق استدعائه للمنتخب الأول حتى الآن.

اللاعب صعد للفريق الأول لبارادو منذ شهر يناير لعام 2024 وحتى الآن شارك في 45 مباراة وتمكن من تسجيل 9 أهداف.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن رغبة الأهلي في تدعيم هجومه بمهاجم أجنبي وآخر مصري.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة وبفارق 6 نقاط عن سيراميكا كليوباترا المتصدر.

