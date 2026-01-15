بي بي سي: برونو لا يعتزم الرحيل عن يونايتد في الانتقالات الشتوية

الخميس، 15 يناير 2026 - 13:23

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد - توتنام - الدوري الأوروبي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية حقيقة رغبة برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد في الرحيل.

وترددت أنباء عن رغبة برونو فيرنانديز في الرحيل عن مانشستر يونايتد خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب "بي بي سي"، فإن برونو فيرنانديز لا يعتزم الرحيل عن مانشستر يونايتد خلال الانتقالات الشتوية.

وأوضحت التقارير أن النجم البرتغالي استقر على مناقشة مستقبله مع مانشستر يونايتد نهاية الموسم وليس في الفترة الحالية.

وأثار برونو فيرنانديز الجدل حول مستقبله مع يونايتد بعدما شوهد في أكثر من مناسبة في لقاءات مع مساعدي روبن أموريم مدرب الفريق السابق.

ورحل أموريم عن مانشستر يونايتد بسبب تراجع النتائج، وحل دارين فليتشر بدلا منه قبل أن يتم تكلييف مايكل كاريك بتدريب الفريق.

ويمتد عقد برونو فيرنانديز مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2027 مع إمكانية التمديد لموسم جديد بموافقة الطرفين.

يذكر أن برونو فيرنانديز كشف في وقت سابق عن أن إدارة النادي الإنجليزي كانت تفضل بيعه في الصيف الماضي وسط اهتمام قوي من الهلال السعودي. (طالع التفاصيل)

