مصدر من الزمالك لـ في الجول: وكيل بنتايك اشترط عمولته لحل الأزمة.. وموقفنا سليم

شدد مصدر من الزمالك على سلامة موقف ناديه في أزمة اللاعب المغربي محمود بنتايك.

وكشف يوسف مسعد وكيل بنتايك عن انتهاء علاقة اللاعب بالزمالك وفسخ تعاقده لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "الزمالك فتح خط تواصل مع وكيل محمود بنتايك في شهر ديسمبر الماضي، إلا أن رد الوكيل في ذلك التوقيت كان واضحا بأن أي حل للأزمة لن يتم إلا بعد حصوله على العمولة المتأخرة الخاصة به في الصفقة".

وأضاف "موقف الزمالك في ملف اللاعب سليم من الناحية القانونية، وما يردده وكيل اللاعب غير صحيح، وفي حال توقيع بنتايك لأي ناد آخر دون الرجوع إلى الزمالك، فإن ذلك سيترتب عليه عقوبات من فيفا سواء على اللاعب أو على النادي الذي يوقع له".

وتابع "الزمالك لن يفرط في حقوقه القانونية في اللاعب تحت أي ظرف، خاصة وأن بنتايك حصل على مستحقاته المالية في مواعيدها القانونية وفقا للعقد المبرم".

وأتم "انقطاع اللاعب عن التدريبات يعرضه لأضرار فنية ومالية جسيمة، فضلا عن العواقب القانونية التي يتحمل مسؤوليتها كاملة. الزمالك لن يسمح بأي محاولات للالتفاف على حقوقه، وسيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحه".

وترددت أنباء عن رغبة بيراميدز في التعاقد مع محمود بنتايك وأحمد فتوح بعد إصابة محمد حمدي.

وكان مصدرمن بيراميدز قد قال في وقت سابق لـFilGoal.com "لم ندخل في مفاوضات مع محمود بنتايج كما يتردد".

وأضاف "لا يوجد مكان شاغر لضم لاعبين أجانب، وفي حال توفر مكان الأولوية ليست لظم ظهير أيسر أجنبي".

ويضم بيراميدز بين صفوفه كل من: بلاتي توريه (بوركينا فاسو)، وليد الكرتي، ومحمد الشيبي (المغرب)، فيستون ماييلي (الكونغو)، وإيفرتون دا سيلفا (البرازيل).

وكان نادي الزمالك قد رد في بيان رسمي على أنباء فسخ محمود بنتايك لتعاقده مع الفريق. (طالع التفاصيل)

وكان بنتايك قد تقدم بإنذار للزمالك لفسخ تعاقده مع الفريق بسبب عدم حصوله على مستحقاته قبل أن يقوم النادي بإيداع جزء من مستحقاته المتأخرة بحسابه.

