مؤتمر مدرب السنغال: الحذر واجب من تصريحات فاي عن مصر.. وتعليقي على فيديو "جيوب اللاعبين"

علق بابي ثياو مدرب السنغال على تصريحات إيمرس فاي مدرب كوت ديفوار بشأن أسلوب لعب منتخب مصر، فيما تحدث عن الفيديو المنتشر للاعبي فريقه في التدريبات يشيرون لجيوبهم قبل مواجهة الفراعنة.

يلتقي منتخب مصر مع السنغال مساء غد الأربعاء في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وتواجد بابي ثياو مدرب السنغال في المؤتمر الصحفي للقاء اليوم الثلاثاء، والذي تحدث فيه عن عدة أمور هامة.

في البداية، سأل الصحفيون عن رأيه في تصريحات إيمرس فاي مدرب كوت ديفوار بشأن أسلوب لعب منتخب مصر المعتمد على إهدار الوقت وقتل ريتم المباراة. (طالع تصريحات إيمرس فاي السابقة)

وعن ذلك قال بابي ثياو: "لوصف أسلوب مصر، يمكنني القول إن الحذر واجب. نحن نستعد لهذه المباراة بصرامة شديدة لتفادي أي تشتت قد يجعلنا نفقد تركيزنا أمام أحد أكثر منتخبات القارة خبرة".

وأضاف "لا توجد مباراة خاصة بيني وبين حسام حسن مدرب مصر. إنها مواجهة نصف نهائي بين السنغال ومصر، وسنبذل كل ما في وسعنا للذهاب إلى أبعد مدى ممكن".

ثياو تحدث كذلك عن توقعاته لسيناريو اللقاء فقال "استعددنا لكل السيناريوهات المحتملة في هذه المباراة، بما في ذلك ركلات الترجيح. آخر مواجهتين أمام مصر انتهتا بهذه الطريقة، وهو احتمال لا يمكن استبعاده".

مدرب السنغال تحدث من جانب آخر عن كثرة اللاعبين المهددين بالإيقاف عن النهائي في حالة تأهل فريقه، وعن ذلك قال ثياو "اللاعبون لن يمسكوا العصا من المنتصف. نحن لا نفكر في خطر الإيقافات؛ الأهم هو تقديم كل شيء من أجل حسم هذا التأهل".

أحد الصحفيين سأل بابي ثياو كذلك عن الفيديو المنتشر للاعبي فريقه في المران يشيرون لجيوبهم ويرددون عبارة "في الجيب"، ما فسره البعض بأنهم يقولون بأن مباراة مصر مضمونة وفي الجيب.

In da pocket 🙌😂 pic.twitter.com/QiuuuKi9ec — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) January 12, 2026

عن ذلك قال ثياو "لا أعلم ما الذي تتحدثون عنه، وأنا لا أهتم بمواقع التواصل الاجتماعي إطلاقا بشكل عام، ولا أعلم إذا كان هذا الأمر صحيح من الأساس أم لأ".

وأتم مدرب السنغال حديثه في المؤتمر بالتعليق على بلوغ 4 منتخبات لنصف نهائي البطولة بـ 4 مدربين وطنيين، فقال "مصيري الشخصي غير مهم. الأهم هو السنغال. وجود أربعة مدربين محليين في هذه المرحلة يعد قبل كل شيء اعترافا بكفاءة المدربين الأفارقة".

ويلعب منتخب السنغال ضد مصر في نصف نهائي أمم إفريقيا، فيما يلعب المغرب مع نيجيريا في نصف النهائي الآخر.

ويتولى بابي ثياو تدريب منتخب السنغال منذ ديسمبر لعام 2024 خلفا لـ أليو سيسيه الذي توج مع أسود التيرانجا بأمم إفريقيا 2021 بركلات الترجيح في المباراة النهائية على حساب مصر.