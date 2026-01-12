أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل

الإثنين، 12 يناير 2026 - 12:58

كتب : FilGoal

إيميريس فاي - كوت ديفوار

أعرب إيمرس فاي المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار عن شعوره بالإحباط بعد الإقصاء من ربع نهائي كأس أمم إفريقيا أمام منتخب مصر.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - لامين بوب لـ في الجول: أشجع مصر بعد السنغال.. وبورسعيد مدينتي الثانية أمم إفريقيا – منتخب مصر يتدرب في أجادير قبل السفر إلى طنجة لمواجهة السنغال أمم إفريقيا - "هذا ليس فشلا".. رسالة رئيس الاتحاد الإيفواري بعد الخروج أمام مصر وائل رياض يعلن قائمة منتخب الشباب لمعسكر يناير استعدادا لتصفيات إفريقيا

وتأهل منتخب مصر لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في دور ربع النهائي.

وقال إيمرس فاي المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار في تصريحاته بالمؤتمر: "بالتأكيد نشعر بالإحباط وخيبة الأمل عندما نخسر، ولكن نحن نعرف منتخب مصر منذ وقت طويل أنا أعرفهم منذ 2006 وهم هكذا دائما، الأمر يتعلق بالبكاء والشكوى والتمثيل".

وشدد فاي "لديهم الخبرة في ذلك ويؤدونه بشكل جيد، وهنيئا لهم إذا وقع الحكام في فخ أسلوب لعبهم، ونحن لا يمكننا السيطرة على هذا النوع من الأمور".

وواصل فاي تصريحاته الحزينة قائلا: "المحبط أننا كنا نعرفهم جيدا وأنهم لن يلعبوا وسيقفون في الخلف من أجل الدفاع ثم يضربوننا بالهجمات المرتدة ثم يسقطون في الأرض من أجل التمثيل وإهدار الوقت".

واختتم فاي تصريحاته "أشعر بالإزعاج بسبب تلقينا أهدافا بهذه الحماقة، أهداف ناتجة عن أخطاء في التركيز ولم نعتد على ارتكابها، وهذا أصعب ما في المباراة".

وحسم منتخب مصر المباراة لصالحه والتي أقيمت في ملعب أدرار بمدينة أجادير الذي لعب فيها الفراعنة منذ البطولة وحتى الآن.

وأقصى منتخب مصر، المنتخب الإيفواري حامل لقب النسخة الماضية من البطولة والذي فاز بها على ملعبه أمام نيجيريا في النهائي.

ليضرب منتخب مصر موعدا مع السنغال في نصف النهائي، وذلك بعدما فاز أسود التيرانجا على مالي بهدف دون رد.

وهو نهائي مكرر بين المنتخبين من نسخة 2021 في الكاميرون.

أمم إفريقيا كوت ديفوار إيمرس فاي منتخب مصر
نرشح لكم
أمم إفريقيا – قبل مواجهة مصر.. 7 لاعبين من السنغال مهددين بالغياب عن ختام البطولة أمم إفريقيا - تعرف على ألوان قمصان مباراة مصر والسنغال في نصف النهائي أمم إفريقيا – كوليبالي: لا نركز مع البطاقات الصفراء قبل مواجهة مصر "تميمة الحظ".. طيران السنغال يبحث عن مشجع الليزر للتكفل بإقامته قبل مواجهة مصر أمم إفريقيا - شكوى رسمية من الجزائر ضد التحكيم لـ كاف وفيفا.. ورسالة للجماهير أمم إفريقيا - رئيس كوت ديفوار يشيد بالأفيال رغم الخروج أمام مصر أمم إفريقيا - كاف يفتح تحقيقا حول أحداث مباراتين في ربع النهائي الدرندلي: يقولون إننا لا نواجه خصوم أقوياء ولكن.. ورب ضارة نافعة في طرد هاني
أخر الأخبار
ريال مدريد يعلن رحيل تشابي ألونسو 3 دقيقة | الدوري الإسباني
كأس العاصمة – غزل المحلة يهزم سيراميكا والمقاولون يفوز على إنبي 7 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: كاريك وافق على شروط تدريب مانشستر يونايتد 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري السعودي - الهلال ضد النصر.. بداية المباراة بعد قليل 21 دقيقة | سعودي في الجول
منتخب إسبانيا يعلن مواجهة مصر وديا في قطر 39 دقيقة | منتخب مصر
مورينيو يريده.. تقرير: بنفيكا يضغط لضم لوكا من نابولي 39 دقيقة | ميركاتو
أمم إفريقيا – قبل مواجهة مصر.. 7 لاعبين من السنغال مهددين بالغياب عن ختام البطولة 51 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - تعرف على ألوان قمصان مباراة مصر والسنغال في نصف النهائي ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي
/articles/521102/أمم-إفريقيا-فاي-أعرف-منتخب-مصر-منذ-2006-وهم-يمتازون-بالشكوى-والبكاء-والتمثيل