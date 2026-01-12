أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل

أعرب إيمرس فاي المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار عن شعوره بالإحباط بعد الإقصاء من ربع نهائي كأس أمم إفريقيا أمام منتخب مصر.

وتأهل منتخب مصر لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في دور ربع النهائي.

وقال إيمرس فاي المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار في تصريحاته بالمؤتمر: "بالتأكيد نشعر بالإحباط وخيبة الأمل عندما نخسر، ولكن نحن نعرف منتخب مصر منذ وقت طويل أنا أعرفهم منذ 2006 وهم هكذا دائما، الأمر يتعلق بالبكاء والشكوى والتمثيل".

وشدد فاي "لديهم الخبرة في ذلك ويؤدونه بشكل جيد، وهنيئا لهم إذا وقع الحكام في فخ أسلوب لعبهم، ونحن لا يمكننا السيطرة على هذا النوع من الأمور".

وواصل فاي تصريحاته الحزينة قائلا: "المحبط أننا كنا نعرفهم جيدا وأنهم لن يلعبوا وسيقفون في الخلف من أجل الدفاع ثم يضربوننا بالهجمات المرتدة ثم يسقطون في الأرض من أجل التمثيل وإهدار الوقت".

واختتم فاي تصريحاته "أشعر بالإزعاج بسبب تلقينا أهدافا بهذه الحماقة، أهداف ناتجة عن أخطاء في التركيز ولم نعتد على ارتكابها، وهذا أصعب ما في المباراة".

وحسم منتخب مصر المباراة لصالحه والتي أقيمت في ملعب أدرار بمدينة أجادير الذي لعب فيها الفراعنة منذ البطولة وحتى الآن.

وأقصى منتخب مصر، المنتخب الإيفواري حامل لقب النسخة الماضية من البطولة والذي فاز بها على ملعبه أمام نيجيريا في النهائي.

ليضرب منتخب مصر موعدا مع السنغال في نصف النهائي، وذلك بعدما فاز أسود التيرانجا على مالي بهدف دون رد.

وهو نهائي مكرر بين المنتخبين من نسخة 2021 في الكاميرون.