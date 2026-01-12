أمم إفريقيا – قبل مواجهة مصر.. 7 لاعبين من السنغال مهددين بالغياب عن ختام البطولة

يدخل منتخب السنغال مباراة مصر في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية ولديه 7 لاعبين مهددين بالغياب عن الجولة الختامية.

وحصل 7 لاعبين من السنغال على بطاقات صفراء سواء في دور الـ16 أو في دور الـ8 من البطولة.

وجاء سباعي السنغال الحاصل على بطاقات صفراء كالآتي: نيكولاس جاكسون - إسماعيل جاكوبس - كاليدو كوليبالي - إبراهيما مباي - حبيب ديالو - حبيب ديارا - بابي جي.

وتأهل منتخب مصر لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في دور الـ8 للبطولة.

وأقصى منتخب مصر، المنتخب الإيفواري حامل لقب النسخة الماضية من البطولة والذي فاز بها على ملعبه أمام نيجيريا في النهائي.

ليضرب منتخب مصر موعدا مع السنغال في نصف النهائي، وذلك بعدما فاز أسود التيرانجا على مالي بهدف دون رد.

وهو نهائي مكرر بين المنتخبين من نسخة 2021 في الكاميرون.