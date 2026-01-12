أمم إفريقيا – قبل مواجهة مصر.. 7 لاعبين من السنغال مهددين بالغياب عن ختام البطولة

الإثنين، 12 يناير 2026 - 18:27

كتب : FilGoal

منتخب السنغال

يدخل منتخب السنغال مباراة مصر في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية ولديه 7 لاعبين مهددين بالغياب عن الجولة الختامية.

وحصل 7 لاعبين من السنغال على بطاقات صفراء سواء في دور الـ16 أو في دور الـ8 من البطولة.

وجاء سباعي السنغال الحاصل على بطاقات صفراء كالآتي: نيكولاس جاكسون - إسماعيل جاكوبس - كاليدو كوليبالي - إبراهيما مباي - حبيب ديالو - حبيب ديارا - بابي جي.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - تعرف على ألوان قمصان مباراة مصر والسنغال في نصف النهائي أمم إفريقيا – كوليبالي: لا نركز مع البطاقات الصفراء قبل مواجهة مصر

وتأهل منتخب مصر لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في دور الـ8 للبطولة.

وأقصى منتخب مصر، المنتخب الإيفواري حامل لقب النسخة الماضية من البطولة والذي فاز بها على ملعبه أمام نيجيريا في النهائي.

ليضرب منتخب مصر موعدا مع السنغال في نصف النهائي، وذلك بعدما فاز أسود التيرانجا على مالي بهدف دون رد.

وهو نهائي مكرر بين المنتخبين من نسخة 2021 في الكاميرون.

السنغال مصر منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
أمم إفريقيا – منتخب مصر يودع أجادير ويسافر إلى طنجة لمواجهة السنغال أمم إفريقيا - تعرف على ألوان قمصان مباراة مصر والسنغال في نصف النهائي أمم إفريقيا – كوليبالي: لا نركز مع البطاقات الصفراء قبل مواجهة مصر "تميمة الحظ".. طيران السنغال يبحث عن مشجع الليزر للتكفل بإقامته قبل مواجهة مصر أمم إفريقيا - شكوى رسمية من الجزائر ضد التحكيم لـ كاف وفيفا.. ورسالة للجماهير أمم إفريقيا - رئيس كوت ديفوار يشيد بالأفيال رغم الخروج أمام مصر أمم إفريقيا - كاف يفتح تحقيقا حول أحداث مباراتين في ربع النهائي أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل
أخر الأخبار
هرب بالصدارة.. الهلال يفوز على النصر في دربي الرياض 3 دقيقة | سعودي في الجول
رقم كارثي لم يحدث منذ 111 عاما لـ مانشستر يونايتد بعد الخروج من كأس إنجلترا أمام برايتون 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا – منتخب مصر يودع أجادير ويسافر إلى طنجة لمواجهة السنغال ساعة | أمم إفريقيا
تعرف على موعد مباراتي مصر ضد السعودية وإسبانيا ساعة | منتخب مصر
برشلونة يعلن تخطي كانسيلو للفحوصات الطبية تمهيدا لضمه ساعة | الكرة الأوروبية
آس: تشابي ألونسو هو من طلب مغادرة ريال مدريد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
ألفارو أربيلوا مدربا لـ ريال مدريد 2 ساعة | الدوري الإسباني
ريال مدريد يعلن رحيل تشابي ألونسو 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي
/articles/521126/أمم-إفريقيا-قبل-مواجهة-مصر-7-لاعبين-من-السنغال-مهددين-بالغياب-عن-ختام-البطولة