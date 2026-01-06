ذا أثلتيك: سولشاير مرشح لقيادة مانشستر يونايتد مؤقتا حتى نهاية الموسم

الثلاثاء، 06 يناير 2026 - 19:36

كتب : FilGoal

أولي جونار سولشاير

دخل أولي جونار سولشاير دائرة المرشحين لتولي تدريب مانشستر يونايتد بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، بعد عقده محادثات مع النادي اليوم الثلاثاء، عقب إقالة روبن أموريم.

وأنهى مانشستر يونايتد علاقته بأموريم يوم الإثنين بعد 14 شهرا في منصبه، في قرار جاء عقب سلسلة من النتائج السلبية في الدوري الإنجليزي.

وقرر النادي إسناد مهمة قيادة الفريق مؤقتا إلى دارين فليتشر مدرب فريق تحت 18 عاما، والذي سيتولى مسؤولية مباراة بيرنلي المقبلة في الدوري، على أن يعاونه جوني إيفانز بعد عودته للنادي.

وكشف ذا أثلتيك عن تفكير يونايتد في تعيين سولشاير كحل مؤقت ممتد حتى نهاية الموسم، في ظل توجه الإدارة لتأجيل التعاقد مع مدرب دائم إلى الصيف المقبل، بعد دراسة شاملة للسوق.

ويأتي اسم رود فان نيستلروي أيضا ضمن الخيارات المطروحة، بعدما سبق له قيادة الفريق بشكل مؤقت عقب رحيل إريك تن هاج.

ويحظى فليتشر بثقة الإدارة لقيادة الفريق خلال المباراتين المقبلتين على الأقل، لكن النادي بدأ بالفعل محادثات مبكرة مع عدة أسماء، من بينهم سولشاير، الذي يملك منزلا في تشيشاير ولا يمانع العودة لمساعدة النادي الذي يرتبط به بعلاقة خاصة.

وسبق لسولشاير تدريب مانشستر يونايتد بين ديسمبر 2018 ونوفمبر 2021، بعدما تولى المهمة مؤقتا عقب رحيل جوزيه مورينيو، قبل تثبيته مدربا دائما.

ونجح خلال فترته في تحقيق مركزين متتاليين ضمن الأربعة الأوائل، إضافة إلى الوصول لنهائي الدوري الأوروبي وخسارته أمام فياريال بركلات الترجيح.

ويعد موسم 2020-21 أفضل مواسم يونايتد في الدوري منذ اعتزال أليكس فيرجسون، بعدما أنهى الفريق المسابقة في المركز الثاني، وهو إنجاز لم يتحقق سوى مرة أخرى تحت قيادة مورينيو.

ويبتعد سولشاير عن التدريب منذ رحيله عن بشكتاش في أغسطس الماضي، بعد الخروج من التصفيات المؤهلة لدوري المؤتمر الأوروبي، علما بأنه قاد الفريق التركي للمركز الرابع في الدوري بعد توليه المهمة في يناير.

وخاض سولشاير تجربتين تدريبيتين مع مولده النرويجي، ونجح في التتويج بلقب الدوري مرتين، كما قاد كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز دون أن يتمكن من إنقاذه من الهبوط.

ويملك سولشاير تاريخا طويلا مع مانشستر يونايتد كلاعب، إذ خاض أكثر من 200 مباراة بقميص الفريق، وتوج بستة ألقاب دوري، وسجل هدف الفوز التاريخي في نهائي دوري أبطال أوروبا 1999.

وجاء رحيل أموريم بعد موسم هو الأسوأ لمانشستر يونايتد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ أنهى الفريق الموسم الماضي في المركز 15 برصيد 42 نقطة، قبل أن يكون التعادل مع ليدز يونايتد هو آخر مبارياته، تاركا الفريق في المركز السادس بجدول الترتيب.

