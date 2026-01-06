مصدر من بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة التفاوض مع بنتايك

كشف مصدر من نادي بيراميدز حقيقة التفاوض مع المغربي محمود بنتايك لاعب الزمالك.

وكشف أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك السابق خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة بلدية المحلة عن تغيب بنتايك عن الفريق رغم عدم حصوله على إجازة وإنه قد فسخ تعاقده من جانب واحد وفقا لما يعلم.

وترددت أنباء عن رغبة بيراميدز في التعاقد مع محمود بنتايك.

وقال مصدر من بيراميدز لـ "لم ندخل في مفاوضات مع محمود بنتايج كما يتردد".

وأضاف "لا يوجد مكان شاغر لضم لاعبين أجانب، وفي حال توفر مكان الأولوية ليست لظم ظهير أيسر أجنبي".

ويضم بيراميدز بين صفوفه كل من: بلاتي توريه (بوركينا فاسو)، وليد الكرتي، ومحمد الشيبي (المغرب)، فيستون ماييلي (الكونغو)، وإيفرتون دا سيلفا (البرازيل).

وكان بنتايك قد تقدم بإنذار للزمالك لفسخ تعاقده مع الفريق بسبب عدم حصوله على مستحقاته قبل أن يقوم النادي بإيداع جزء من مستحقاته المتأخرة بحسابه.