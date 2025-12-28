عبد الرؤوف: بنتايك فسخ عقده من طرف واحد.. وحمدي لن يشارك تحت قيادتي

كشف أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للزمالك أن محمود بنتايك لاعب الفريق فسخ عقده من طرف واحد.

وفاز الزمالك على بلدية المحلة بهدف دون رد في دور الـ32 لكأس مصر، ليواجه سيراميكا كليوباترا في دور الـ16.

وقال عبد الرؤوف في المؤتمر الصحفي للمباراة: "نمر بظروف صعبة وبدأنا المباريات بدون مدافعين، ومحمود حمدي "الونش" انضم لنا ولدينا غيابات كثيرة ونضم عناصر جديدة "بالعافية".

وأضاف "اللاعبون يلعبون كرة القدم من أجل الأموال، وأشكرهم لتحمل هذه الفترة الصعبة ويجب أن يكون هناك حلول في الفترة المقبلة".

وكشف "ما أعلمه أن بنتايك فسخ تعاقده من طرف واحد".

وتزوج بنتايك نجلة أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي منذ أيام عقب انتهاء مشاركته في كأس العرب والتتويج باللقب مع منتخب المغرب.

وأوضح "لا يوجد ظهير أيسر في قطاع الناشئين، ولا أتعنت ضد أحد، الشباب لم يحصلوا على رواتبهم منذ 6 أشهر، ولا يوجد بديل لإيشو، الظروف صعبة على كل المستويات، واللاعبون صابرون لكنهم يلعبون من أجل الأموال".

وأردف "لا أعرف سبب إصابات محمود جهاد المستمرة وسنعرف نوع إصابته، وأحمد شريف يقدم مستوى جيد".

وأتم "أحمد حمدي لن يشارك مع الفريق في الفترة المقبلة بالنسبة لي شخصيا".

وخاض الزمالك المباراة في ظل غياب عدة لاعبين دوليين للمشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية وهم حسام عبد المجيد وأحمد فتوح ومحمد شحاتة ومحمد صبحي ومحمد إسماعيل.

وشيكو بانزا مع منتخب أنجولا، وسيف الدين الجزيري منتخب تونس.