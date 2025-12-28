عبد الرؤوف: بنتايك فسخ عقده من طرف واحد.. وحمدي لن يشارك تحت قيادتي

الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 17:15

كتب : FilGoal

أحمد عبد الرؤوف - الزمالك

كشف أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للزمالك أن محمود بنتايك لاعب الفريق فسخ عقده من طرف واحد.

وفاز الزمالك على بلدية المحلة بهدف دون رد في دور الـ32 لكأس مصر، ليواجه سيراميكا كليوباترا في دور الـ16.

وقال عبد الرؤوف في المؤتمر الصحفي للمباراة: "نمر بظروف صعبة وبدأنا المباريات بدون مدافعين، ومحمود حمدي "الونش" انضم لنا ولدينا غيابات كثيرة ونضم عناصر جديدة "بالعافية".

أخبار متعلقة:
الزمالك يتفادى مفاجآت الكأس ويتأهل على حساب بلدية المحلة لثمن النهائي

وأضاف "اللاعبون يلعبون كرة القدم من أجل الأموال، وأشكرهم لتحمل هذه الفترة الصعبة ويجب أن يكون هناك حلول في الفترة المقبلة".

وكشف "ما أعلمه أن بنتايك فسخ تعاقده من طرف واحد".

وتزوج بنتايك نجلة أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي منذ أيام عقب انتهاء مشاركته في كأس العرب والتتويج باللقب مع منتخب المغرب.

وأوضح "لا يوجد ظهير أيسر في قطاع الناشئين، ولا أتعنت ضد أحد، الشباب لم يحصلوا على رواتبهم منذ 6 أشهر، ولا يوجد بديل لإيشو، الظروف صعبة على كل المستويات، واللاعبون صابرون لكنهم يلعبون من أجل الأموال".

وأردف "لا أعرف سبب إصابات محمود جهاد المستمرة وسنعرف نوع إصابته، وأحمد شريف يقدم مستوى جيد".

وأتم "أحمد حمدي لن يشارك مع الفريق في الفترة المقبلة بالنسبة لي شخصيا".

وخاض الزمالك المباراة في ظل غياب عدة لاعبين دوليين للمشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية وهم حسام عبد المجيد وأحمد فتوح ومحمد شحاتة ومحمد صبحي ومحمد إسماعيل.

وشيكو بانزا مع منتخب أنجولا، وسيف الدين الجزيري منتخب تونس.

الزمالك كأس مصر أحمد عبد الرؤوف
نرشح لكم
بيان من الزمالك بشأن موقف بنتايك كأس العاصمة – موعد مباراة الاتحاد السكندري والزمالك أحمد سامي: تعرضت لضغوطات كبيرة في الاتحاد بسبب الظروف الصعبة خبر في الجول - الكشف الطبي يفصل جيمي موانجا عن الانضمام لـ غزل المحلة كأس العاصمة – موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون أكبر مفاجآت كأس مصر.. الأهلي يودع البطولة بخسارة مفاجئة أمام وي انتهت كأس مصر - الأهلي (1)-(2) وي.. الأحمر يودع البطولة في مفاجأة كبيرة تشكيل الأهلي - شريف وجراديشار يقودان الهجوم أمام وي في كأس مصر
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - ياسر إبراهيم: هذا ما أوضحته لحكم مباراة جنوب إفريقيا 3 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – منتخب مصر يختتم استعداده لمواجهة أنجولا 4 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – محرز ينفرد بوصافة قائمة الهدافين التاريخيين لـ الجزائر 21 دقيقة | أمم إفريقيا
مدرب بلدية المحلة: لم نقصر ضد الزمالك.. والأهم هو دوري المحترفين 21 دقيقة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا – محمد صبحي: نشكر الجمهور المغربي وننتظره في المباريات المقبلة 26 دقيقة | أمم إفريقيا
مصدر من لجنة حكام كأس العرب: ادعاءات رئيس الاتحاد الفلسطيني ضد أمين عمر مضللة 28 دقيقة | الوطن العربي
أمم إفريقيا - صلاح محسن: نأمل أن تكون البطولة من نصيبنا 29 دقيقة | أمم إفريقيا
بوليسيتش يرد على أنباء ارتباطه بـ سيدني سويني 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 3 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 4 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة
/articles/520106/عبد-الرؤوف-بنتايك-فسخ-عقده-من-طرف-واحد-وحمدي-لن-يشارك-تحت-قيادتي