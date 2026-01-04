ستراسبورج يعلن سفر مدربه إلى لندن للتفاوض مع تشيلسي

أعلن نادي ستراسبورج الفرنسي سفر مدربه ليام روسينيور إلى لندن للتفاوض مع نادي تشيلسي بشأن توليه منصب المدير الفني للفريق.

وكشف النادي الفرنسي عن أن المدرب الإنجليزي الشاب سيتفاوض مع تشيلسي من أجل إمكانية توليه تدريب الفريق.

ولن يتم تأكيد تولي روسينيور تدريب تشيلسي إلا بعد تعيين مديرا فنيا جديدا لفريق ستراسبورج.

وكان تشيلسي أعلن رحيل الإيطالي إنزو ماريسكا عن تدريب الفريق بعد سلسلة من النتائج السيئة.

وتعادل تشيلسي مع مانشستر سيتي بهدف لكل فريق في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

وتولى ماكفارلين تدريب تشيلسي بشكل مؤقت خلفا للإيطالي إنزو ماريسكا.

وقاد ماريسكا تشيلسي خلال 92 مباراة، فاز بـ55 منها، وتعادل في 16 وتلقى 21 خسارة.

وأفاد النادي اللندني في بيان: "يمكننا أن نعلن انفصالنا عن المدرب إنزو ماريسكا بالتراضي".

وأضاف البيان "خلال فترة توليه قيادة الفريق، قاد ماريسكا تشيلسي إلى تحقيق لقب دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وهي إنجازات ستبقى جزءاً مهماً من تاريخ النادي في السنوات الأخيرة، ويتقدم النادي له بالشكر على جهوده وإسهاماته".

وتابع البيان "مع بقاء أهداف مهمة يتنافس عليها الفريق في 4 بطولات مختلفة، من بينها السعي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، يرى كلٌّ من ماريسكا وإدارة النادي أن إحداث تغيير في الوقت الحالي يمنح الفريق أفضل فرصة لإعادة الموسم إلى المسار الصحيح".

