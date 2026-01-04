ستراسبورج يعلن سفر مدربه إلى لندن للتفاوض مع تشيلسي

الأحد، 04 يناير 2026 - 23:23

كتب : FilGoal

ليام روسينيور

أعلن نادي ستراسبورج الفرنسي سفر مدربه ليام روسينيور إلى لندن للتفاوض مع نادي تشيلسي بشأن توليه منصب المدير الفني للفريق.

وكشف النادي الفرنسي عن أن المدرب الإنجليزي الشاب سيتفاوض مع تشيلسي من أجل إمكانية توليه تدريب الفريق.

ولن يتم تأكيد تولي روسينيور تدريب تشيلسي إلا بعد تعيين مديرا فنيا جديدا لفريق ستراسبورج.

أخبار متعلقة:
إنزو فيرنانديز عن رحيل ماريسكا: الأمر صعب بالنسبة لنا لكنها كرة القدم تشالوباه: كنا في كامل التركيز أمام مانشستر سيتي رغم الأسبوع الصعب رييس جيمس: مواجهة مانشستر سيتي بجهاز فني جديد أمر صعب للغاية

وكان تشيلسي أعلن رحيل الإيطالي إنزو ماريسكا عن تدريب الفريق بعد سلسلة من النتائج السيئة.

وتعادل تشيلسي مع مانشستر سيتي بهدف لكل فريق في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

وتولى ماكفارلين تدريب تشيلسي بشكل مؤقت خلفا للإيطالي إنزو ماريسكا.

وقاد ماريسكا تشيلسي خلال 92 مباراة، فاز بـ55 منها، وتعادل في 16 وتلقى 21 خسارة.

وأفاد النادي اللندني في بيان: "يمكننا أن نعلن انفصالنا عن المدرب إنزو ماريسكا بالتراضي".

وأضاف البيان "خلال فترة توليه قيادة الفريق، قاد ماريسكا تشيلسي إلى تحقيق لقب دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وهي إنجازات ستبقى جزءاً مهماً من تاريخ النادي في السنوات الأخيرة، ويتقدم النادي له بالشكر على جهوده وإسهاماته".

وتابع البيان "مع بقاء أهداف مهمة يتنافس عليها الفريق في 4 بطولات مختلفة، من بينها السعي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، يرى كلٌّ من ماريسكا وإدارة النادي أن إحداث تغيير في الوقت الحالي يمنح الفريق أفضل فرصة لإعادة الموسم إلى المسار الصحيح".

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

تشيلسي ستراسبورج الدوري الإنجليزي ليام روسينيور
نرشح لكم
ريندرز: كان يجب علينا حسم مباراة تشيلسي مبكرا جوارديولا: تشيلسي أبطال العالم وليس فريق أكاديميات إنزو فيرنانديز عن رحيل ماريسكا: الأمر صعب بالنسبة لنا لكنها كرة القدم تشالوباه: كنا في كامل التركيز أمام مانشستر سيتي رغم الأسبوع الصعب رييس جيمس: مواجهة مانشستر سيتي بجهاز فني جديد أمر صعب للغاية مدرب تشيلسي المؤقت: مواجهة جوارديولا بالنسبة لي مثل الحلم أرسنال يهرب بالصدارة أكثر.. مانشستر سيتي يتعثر بتعادل في +94 ضد تشيلسي جاكبو: سجلت هدفا كمهاجم صريح لكن النتيجة مخيبة للآمال
أخر الأخبار
كأس عاصمة مصر – بيراميدز يحقق فوزه الأول على حساب مودرن سبورت 2 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - ميكالي ضمن المرشحين لتدريب الزمالك 3 ساعة | الدوري المصري
سلسلة الانتصارات توقفت.. أتلتيكو مدريد يتعادل مع ريال سوسييداد 3 ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة بيراميدز - حامد حمدان على رأس 23 لاعبا في معسكر أبو ظبي 3 ساعة | الدوري المصري
للمرة الأولى منذ 47 عاما.. سان جيرمان يفوز على نادي باريس بهدفين 3 ساعة | الكرة الأوروبية
ريندرز: كان يجب علينا حسم مباراة تشيلسي مبكرا 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا - باليبا: سنرى كيف يمكننا منع المغرب من اللعب 3 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – موعد مباراة مالي ضد السنغال والقناة الناقلة 3 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520588/ستراسبورج-يعلن-سفر-مدربه-إلى-لندن-للتفاوض-مع-تشيلسي