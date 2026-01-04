انتهت رحلة هوجو بروس وجنوب إفريقيا في أمم إفريقيا 2025 على يد الكاميرون بنتيجة 2-1 في دور الـ 16 بلقاء أقيم على ملعب المدينة في الرباط.

سجل للكاميرون كل من جونيور تشامادو وكريستان كوفاني، فيما سجل إيفدنيس ماكجوبا هدف جنوب إفريقيا.

قبل بداية البطولة لم نجد جديدا لنكتبه عن منتخب جنوب إفريقيا ضمن تقارير البطولة.

ووجدنا أن اعتراضات وتصريحات هوجو بروس المدير الفني للبافانا بافانا تحتاج لأن نفرد لها تقريرا وهو ما حدث تحت عنوان "خُلق ليعترض".

بروس لم يخذلنا، بعد مباراة مصر اعترض على قرارات الحكم، ثم بعدها بأيام اعترض على أجواء البطولة، وفي المؤتمر الصحفي لمباراة الكاميرون اعترض على الفارق الزمني بين مقر الإقامة ومقر التدريب لفريقه.

وبعد هذا التقرير سيعترض بروس في المؤتمر الصحفي على خروجه بكل تأكيد وسيجد شيئا يُلقي عليه اللوم، لكنها ستكون الأخيرة لأنه ودع البطولة على يد الكاميرون، لذلك كتبت العنوان "الاعتراض قبل الأخير" لأن الأخير سيكون بعد قليل.

وضرب منتخب الكاميرون موعدا ناريا مع المغرب في ربع النهائي يوم الجمعة المقبل.

التشكيل

بدأ ساموكيلو كابيني ونكوثيناثي سيبيسي في تشكيل جنوب إفريقيا لأول مرة في البطولة.

فيما شارك نوهو تولو قائد الكاميرون في التشكيل الأساسي رغم الإصابة.

👤 𝕃𝕀ℕ𝔼 𝕌ℙ𝕊 👤 Here's how Bafana Bafana 🇿🇦 and Cameroon 🇨🇲 line up at Al Madina Stadium in Rabat for this decisive knockout clash. ⏰ 20:30 📺 SABC 2 🌐 https://t.co/26PdrPrVLc#SABCSportFootball #TotalEnergiesAFCON2025 #ItsGameOnEverywhere pic.twitter.com/eAGDZ7TgWL — SABC Sport (@SABC_Sport) January 4, 2026

وصف المباراة

تناوب لاعبو جنوب إفريقيا على إهدار الفرص من البداية.

في الدقيقة 3 مرت رأسية ليل فوستر أعلى العارضة.

وبعد 3 دقائق أهدر موفوكوينج انفرادا تاما بتسديدة علت العارضة.

وسجل فوستر هدفا ألغي بداعي التسلل في الدقيقة 14.

وفي الدقيقة 21 أجرى ديفيد باجو مدرب الكاميرون تغييرا اضطراريا بمشاركة محمدو ناجيدا بدلا من درالين يونجوا.

وتقدم منتخب الكاميرون بهدف أول من تسديدة جونيور تشامادو بعد متابعة كرة ارتدت من رونوين ويليامز في الدقيقة 34.

وبعد انتظار قرار تقنية الفيديو، حُسمت أحقية الهدف للكاميرون في الدقيقة 37 وتقدم الأسود بالهدف الأول.

لم يمهل منتخب الكاميرون خصمه في الشوط الثاني، فحوّل كريستيان كوفاني عرضية ناجيدا برأسية ليضاعف من تقدم الأسود في الدقيقة 47.

وتألق ديفيز إيباسي في التصدي لفرصة كابيني في الدقيقة 60، ثم عاود التألق مرة أخرى في الدقيقة 68 بإبعاد ركلة حرة مباشرة سددها تيبوهو موكوينا لركنية.

وفي الدقيقة 70 تصدى ويليامز لفرصة كوفاني محافظا على حظوظ الأولاد في الكباراة.

وضغط لاعبو جنوب إفريقيا أكثر وفي الدقيقة 88 حوّل إيفدينس ماكجوبا عرضية أوبيري موديبا في الشباك من لمسة واحدة وسجل هدف التقليص في الدقيقة 88.

وكاد خطأ من إيباسي أن يكلف الكاميرون نتيجة المباراة ويعيد جنوب إفريقيا للقاء بخروج خاطئ من المرمى لكن رأسية ماكجوبا مرت بجوار القائم في الدقيقة 90+1، لتنتهي المباراة بتوديع جنوب إفريقيا وتأهل الكاميرون.

