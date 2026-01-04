انتهت الدوري الإنجليزي - فولام (2)-(2) ليفربول.. تعادل مثير

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فولام ضد ليفربول في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة.

فيما يحل فولام في المركز الـ12 برصيد 27 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 90+7: جووووول التعااااادل عن طريق ريد

ق 90+5: جوووووول قاااااااتل عرضية فريمبونج وتسديدة جاكبو في الشباك

ق 78: العارضة تمنع هدفا محققا لفولام

ق 60: جووووووول فيرتز يسجل وتقنية الفيديو تحتسب الهدف

ق 57: هدف من فيرتز لكن الحكم يشهر رايته

ق 53: العارضة تمنع رأسية ماك أليستر

ق 47: هدف غير محتسب لجاكبو بسبب التسلل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 32: رأسية جاكبو ترتطم بالقائم الأيسر

ق 18: تقنية الفيديو تحتسب الهدف لا وجود للتسلل.. 1-0 لفولام

ق 16: جووول أووول هاري ويلسون لكن الحكم المساعد يشهر رايته

انطلاق المباراة

Due to a medical emergency at the ground, kick-off has been delayed by 15 minutes. — Fulham Football Club (@FulhamFC) January 4, 2026

تأجيل انطلاق المباراة لتبدأ في الخامسة والربع بسبب حالة طبية طارئة في أرض الملعب.

بداية اللقاء