أمم إفريقيا - مدرب السودان: محبط من النتيجة لكن فخور بما قدمناه ضد السنغال

السبت، 03 يناير 2026 - 21:47

كتب : FilGoal

كويسي أبياه - السودان

أبدى كويسي أبياه المدير الفني لـ منتخب السودان فخره بما قدمه لاعبي فريقه رغم الخسارة من السنغال بنتيجة 3-1 في أمم إفريقيا 2025.

وودع منتخب السودان البطولة من دور الـ 16 أمام السنغال رغم التقدم المبكر في النتيجة.

وقال المدير الفني لـ منتخب السودان عبر موقع السودان: "بالطبع محبط من النتيجة لكن فخور بمجهود اللاعبين في البطولة".

أخبار متعلقة:
تشكيل برشلونة - لامين يامال أساسي وبيدري بديل ضد إسبانيول ماركا تكشف موقف ريال مدريد من رحيل ماستانتونو معارا لا وقت للانقسام أكي: كومان أخبرني بصعوبة استدعائي لمنتخب هولندا

وأضاف "لعبنا أمام منتخب ذو خبرة وأظهرنا جودتنا، ورغم نتيجة اليوم أنا متأكد من أن الجمهور السوداني الذي حضر لمشاهدتنا في البطولة فخورا بنا".

تقدم السودان بهدف عامر عبد الله، فيما سجل بابي جاي (2) وإبراهيم مباي أهداف السنغال.

هدف عامر هو أول يسجله منتخب السودان في الأدوار الإقصائية بكأس أمم إفريقيا منذ 1970.

انتهت رحلة السودان مبكرا بعد بداية جريئة جدا ضد منتخب مرشح للفوز باللقب.

فيما أكد منتخب السنغال أنه "ليس هذا وقتًا للخلافات العقيمة أو الانقسام" بل للفوز والوصول بعيدا في البطولة، كما أوضح في بيانه ردا على الشائعات التي طالت أسود التيرانجا بعد التأهل من مرحلة المجموعات بوجود خلافات بين الاتحاد المحلي وبابي ثياو المدير الفني. (طالع التفاصيل)

الفوز جعل السنغال أول المتأهلين لربع النهائي في انتظار الفائز من مباراة تونس ضد مالي والتي ستبدأ بعد قليل.

السودان كويسي أبياه أمم إفريقيا السنغال
نرشح لكم
أمم إفريقيا – بيسوما: نحن محاربون لا نستسلم.. ومباراة السنغال مثل النهائي أمم إفريقيا – سينايوكو: تشريف بلادنا يتطلب الموت في الملعب رفقا بـ الشوالي خبر في الجول – رابطة الأندية تستقر على تأجيل الجولة 15 من الدوري في هذه الحالة أمم إفريقيا - بابي جاي: من الصعب العودة في النتيجة ولكن أمم إفريقيا - قائمة تضم ميدو.. مباي أصغر لاعب يسجل في البطولة بالقرن الـ 21 أمم إفريقيا - مدرب السنغال: أشكر اللاعبين على تركيزهم بعدما لعبنا أمام منتخب منضبط لا وقت للانقسام
أخر الأخبار
أمم إفريقيا – بيسوما: نحن محاربون لا نستسلم.. ومباراة السنغال مثل النهائي 8 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – سينايوكو: تشريف بلادنا يتطلب الموت في الملعب 16 دقيقة | أمم إفريقيا
رفقا بـ الشوالي 33 دقيقة | أمم إفريقيا
اتحاد جدة يواصل سلسلة انتصاراته ويتخطى التعاون بهدف الشنقيطي 36 دقيقة | سعودي في الجول
في الجول يكشف حقيقة رحيل طه عزت.. وكيف تدار المسابقات ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – رابطة الأندية تستقر على تأجيل الجولة 15 من الدوري في هذه الحالة ساعة | أمم إفريقيا
بريمر: أقلق كثيرا من خصوم مثل ليتشي ساعة | الكرة الأوروبية
سباليتي: قرار ديفيد بشأن زاوية تسديد ركلة الجزاء جيد رغم الإهدار ضد ليتشي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 أمم إفريقيا - خبر في الجول.. حسام حسن يفضل الدفع برباعي جديد ضد أنجولا
/articles/520497/أمم-إفريقيا-مدرب-السودان-محبط-من-النتيجة-لكن-فخور-بما-قدمناه-ضد-السنغال