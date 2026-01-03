أمم إفريقيا - مدرب السودان: محبط من النتيجة لكن فخور بما قدمناه ضد السنغال

أبدى كويسي أبياه المدير الفني لـ منتخب السودان فخره بما قدمه لاعبي فريقه رغم الخسارة من السنغال بنتيجة 3-1 في أمم إفريقيا 2025.

وودع منتخب السودان البطولة من دور الـ 16 أمام السنغال رغم التقدم المبكر في النتيجة.

وقال المدير الفني لـ منتخب السودان عبر موقع السودان: "بالطبع محبط من النتيجة لكن فخور بمجهود اللاعبين في البطولة".

وأضاف "لعبنا أمام منتخب ذو خبرة وأظهرنا جودتنا، ورغم نتيجة اليوم أنا متأكد من أن الجمهور السوداني الذي حضر لمشاهدتنا في البطولة فخورا بنا".

video:1

تقدم السودان بهدف عامر عبد الله، فيما سجل بابي جاي (2) وإبراهيم مباي أهداف السنغال.

هدف عامر هو أول يسجله منتخب السودان في الأدوار الإقصائية بكأس أمم إفريقيا منذ 1970.

انتهت رحلة السودان مبكرا بعد بداية جريئة جدا ضد منتخب مرشح للفوز باللقب.

فيما أكد منتخب السنغال أنه "ليس هذا وقتًا للخلافات العقيمة أو الانقسام" بل للفوز والوصول بعيدا في البطولة، كما أوضح في بيانه ردا على الشائعات التي طالت أسود التيرانجا بعد التأهل من مرحلة المجموعات بوجود خلافات بين الاتحاد المحلي وبابي ثياو المدير الفني. (طالع التفاصيل)

الفوز جعل السنغال أول المتأهلين لربع النهائي في انتظار الفائز من مباراة تونس ضد مالي والتي ستبدأ بعد قليل.