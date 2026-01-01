أمم إفريقيا - بيان من الاتحاد السنغالي حول حقيقة وجود خلافات مع المدير الفني

الخميس، 01 يناير 2026 - 20:39

كتب : FilGoal

ساديو ماني - السنغال

أصدر الاتحاد السنغالي بيانا يعرب فيه عن أسفه لاستمرار بعض الشائعات والمعلومات عن وجود خلافات بين بابي ثياو المدير الفني والاتحاد.

وتأهل منتخب السنغال متصدرا المجموعة الرابعة لدور الـ16 وسيواجه السودان.

وجاء بيان الاتحاد السنغالي

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - مدرب بنين لـ في الجول: بالروح الجماعية يمكن صنع المستحيل أمام مصر أمم إفريقيا - شكوك حول لحاق ثنائي المغرب بمواجهة تنزانيا أمم إفريقيا - طريق مصر.. مدافع بوركينا: سنبذل كل ما في وسعنا من أجل الفوز باللقب أمم إفريقيا – جيسان: كوت ديفوار قادرة على تحقيق شيء في هذه البطولة

"يعرب الاتحاد السنغالي عن أسفه لاستمرار بعض الشائعات والمعلومات التي تنشرها بعض وسائل الإعلام، والتي توحي بوجود خلاف أو توترات كامنة بين الاتحاد والمدرب الوطني.

يدين الاتحاد السنغالي لكرة القدم بشدة هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، والتي يبدو أن هدفها الوحيد هو زعزعة الزخم الإيجابي للمنتخب خلال البطولة، بما يلي:

1 تعاون مثالي: بعيدًا عن العلاقات المهنية والرسمية، يحافظ رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم على علاقات ودية وأخوية للغاية مع المدرب الوطني وجميع أعضاء الجهاز الفني.

2 تضافر الجهود: يعمل الوفد السنغالي يوميًا تحت إشراف رئيس الاتحاد بتناغم تام، واحترام متبادل، ورؤية مشتركة: وضع الفريق في أفضل الظروف الممكنة للأداء. ليس هذا وقتًا للخلافات العقيمة أو الانقسام.

بل هو وقت التعبئة العامة والوحدة المقدسة للشعب السنغالي بأكمله حول منتخبه الوطني وجهازه التدريبي. يجب تركيز جميع الطاقات على هدف واحد: دعم أسودنا نحو النصر النهائي والظفر مساء يوم 18 يناير، إن شاء الله".

وحقق بطل 2021 الفوز على بنين وبوتسوانا وتعادل مع الكونغو الديمقراطية وتأهل لدور الـ 16 من أمم إفريقيا.

وجاءت مواعيد مواجهات دور الـ16 والطريق للنهائي على النحو التالي:

المسار الأول:

مالي × تونس (ستاد محمد الخامس في كازابلانكا) يوم السبت 3 يناير الساعة 9 مساءً

السنغال × السودان (ستاد طنجة الكبير) يوم السبت 3 يناير الساعة 6 مساءً.

---

مصر × بنين (ملعب أدرار في أجادير) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 6 مساءً

كوت ديفوار × بوركينا فاسو (ملعب مراكش) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 9 مساءً

المسار الثاني:

جنوب إفريقيا × الكاميرون (ملعب المدينة في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 9 مساءً

المغرب × تنزانيا (ملعب مولاي عبد الله في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 6 مساءً.

-----

الجزائر × الكونغو الديمقراطية (ملعب مولاي الحسن في الرباط) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 6 مساءً

نيجيريا × موزمبيق (ملعب المركب الرياضي في مدينة فاس) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 9 مساءً

السنغال أمم إفريقيا
نرشح لكم
تأهيل مهند لاشين.. تفاصيل مران منتخب مصر استعدادا لـ بنين لعبة في الجول - توقع مشوار بطل أمم إفريقيا 2025 أمم إفريقيا - مدرب بنين لـ في الجول: بالروح الجماعية يمكن صنع المستحيل أمام مصر أمم إفريقيا - شكوك حول لحاق ثنائي المغرب بمواجهة تنزانيا أمم إفريقيا - طريق مصر.. مدافع بوركينا: سنبذل كل ما في وسعنا من أجل الفوز باللقب أمم إفريقيا – جيسان: كوت ديفوار قادرة على تحقيق شيء في هذه البطولة أمم إفريقيا – صدارة عربية.. تعرف على ترتيب هدافي البطولة بعد نهاية مرحلة المجموعات أمم إفريقيا - شايبي: الكونغو فريق صلب؟ نحن الجزائر وجئنا للعودة بالكأس
أخر الأخبار
سلوت: لماذا لم نحصل على ركلة جزاء؟ لأن لاعبنا ظل واقفا على قدميه 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس عاصمة مصر - مودرن بـ 10 لاعبين يعود بنقطة من ملعب الإسماعيلي 28 دقيقة | الكرة المصرية
فاركي: ليس معتادا أن تخرج بشباك نظيفة ونقطة من ملعب أنفليد 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي: وست هام في مفاوضات متقدمة لضم لاعب لاتسيو.. ومهاجم آخر في الطريق ساعة | الدوري الإنجليزي
هل تتذكروه؟ روكي سانتا كروز يوقع لـ ناسيونال الباراجوياني ساعة | أمريكا
تأهيل مهند لاشين.. تفاصيل مران منتخب مصر استعدادا لـ بنين ساعة | أمم إفريقيا
انتهت الدوري الإنجليزي - سندرلاند (0)-(0) مانشستر سيتي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
السادسة دون خسارة.. ليدز يفرض التعادل الثاني أمام ليفربول في شهر 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 4 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة
/articles/520392/أمم-إفريقيا-بيان-من-الاتحاد-السنغالي-حول-حقيقة-وجود-خلافات-مع-المدير-الفني