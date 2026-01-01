أمم إفريقيا - بيان من الاتحاد السنغالي حول حقيقة وجود خلافات مع المدير الفني

أصدر الاتحاد السنغالي بيانا يعرب فيه عن أسفه لاستمرار بعض الشائعات والمعلومات عن وجود خلافات بين بابي ثياو المدير الفني والاتحاد.

وتأهل منتخب السنغال متصدرا المجموعة الرابعة لدور الـ16 وسيواجه السودان.

وجاء بيان الاتحاد السنغالي

"يعرب الاتحاد السنغالي عن أسفه لاستمرار بعض الشائعات والمعلومات التي تنشرها بعض وسائل الإعلام، والتي توحي بوجود خلاف أو توترات كامنة بين الاتحاد والمدرب الوطني.

يدين الاتحاد السنغالي لكرة القدم بشدة هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، والتي يبدو أن هدفها الوحيد هو زعزعة الزخم الإيجابي للمنتخب خلال البطولة، بما يلي:

1 تعاون مثالي: بعيدًا عن العلاقات المهنية والرسمية، يحافظ رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم على علاقات ودية وأخوية للغاية مع المدرب الوطني وجميع أعضاء الجهاز الفني.

2 تضافر الجهود: يعمل الوفد السنغالي يوميًا تحت إشراف رئيس الاتحاد بتناغم تام، واحترام متبادل، ورؤية مشتركة: وضع الفريق في أفضل الظروف الممكنة للأداء. ليس هذا وقتًا للخلافات العقيمة أو الانقسام.

بل هو وقت التعبئة العامة والوحدة المقدسة للشعب السنغالي بأكمله حول منتخبه الوطني وجهازه التدريبي. يجب تركيز جميع الطاقات على هدف واحد: دعم أسودنا نحو النصر النهائي والظفر مساء يوم 18 يناير، إن شاء الله".

Communiqué FSF : Démenti formel et appel à l'unité autour des Lions. 👇 pic.twitter.com/fJup8WQTVO — FSF (@Fsfofficielle) January 1, 2026

وحقق بطل 2021 الفوز على بنين وبوتسوانا وتعادل مع الكونغو الديمقراطية وتأهل لدور الـ 16 من أمم إفريقيا.

وجاءت مواعيد مواجهات دور الـ16 والطريق للنهائي على النحو التالي:

المسار الأول:

مالي × تونس (ستاد محمد الخامس في كازابلانكا) يوم السبت 3 يناير الساعة 9 مساءً

السنغال × السودان (ستاد طنجة الكبير) يوم السبت 3 يناير الساعة 6 مساءً.

---

مصر × بنين (ملعب أدرار في أجادير) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 6 مساءً

كوت ديفوار × بوركينا فاسو (ملعب مراكش) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 9 مساءً

المسار الثاني:

جنوب إفريقيا × الكاميرون (ملعب المدينة في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 9 مساءً

المغرب × تنزانيا (ملعب مولاي عبد الله في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 6 مساءً.

-----

الجزائر × الكونغو الديمقراطية (ملعب مولاي الحسن في الرباط) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 6 مساءً

نيجيريا × موزمبيق (ملعب المركب الرياضي في مدينة فاس) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 9 مساءً