لا وقت للانقسام

تأهل منتخب السنغال إلى ربع نهائي أمم إفريقيا بفضل انتصاره على السودان بنتيجة 3-1 في أولى مباريات دور الـ 16 من نسخة 2025 المقامة في المغرب.

تقدم السودان بهدف عامر عبد الله، فيما سجل بابي جاي (2) وإبراهيم مباي أهداف السنغال.

انتهت رحلة السودان مبكرا بعد بداية جريئة جدا ضد منتخب مرشح للفوز باللقب.

فيما أكد منتخب السنغال أنه "ليس هذا وقتًا للخلافات العقيمة أو الانقسام" بل للفوز والوصول بعيدا في البطولة، كما أوضح في بيانه ردا على الشائعات التي طالت أسود التيرانجا بعد التأهل من مرحلة المجموعات بوجود خلافات بين الاتحاد المحلي وبابي ثياو المدير الفني. (طالع التفاصيل)

الفوز جعل السنغال أول المتأهلين لربع النهائي في انتظار الفائز من مباراة تونس ضد مالي والتي ستبدأ بعد قليل.

التشكيل

قاد الثنائي ساديو ماني ونيكولاس جاكسون هجوم السنغال.

عوض عبد الله سيك غياب كاليدو كوليبالي قائد الفريق بعد طرده في مباراة بنين.

فيما عاد منُجد النيل لحراسة مرمى السودان، وبدأ حمد عيسى ومحمد عبد الرحمن "الغربال" هجوم صقور الجديان.

Image

وصف المباراة

بدأ منتخب السودان بأفضل طريقة ممكنة، ثقة وتمريرات سريعة، وأكملوا ذلك بهدف رائع من تسديدة من داخل الـ 18 من عامر عبد الله.

هدف أول يسجله منتخب السودان في الأدوار الإقصائية بكأس أمم إفريقيا منذ 1970.

تألق إدوارد ميندي في منع فرصة الهدف الثاني من مرتدة سودانية في الدقيقة 21.

واستحوذ منتخب السنغال على الكرة مع تراجع لاعبي السودان دفاعيا.

وفي الدقيقة 28 تألق مُنجد النيل في التصدي لفرصة محققة من نيكولاس جاكسون.

وبعد دقيقة واحد سدد بابي جاي تسديدة أرضية قوية على يسار الحارس معدّلا النتيجة لتصبح 1-1.

في الدقيقة 38 انتظر دحان بيدة حكم اللقاء الموريتاني قرار تقنية الفيديو لوجود شك في أحقية السنغال بالحصول على ركلة جزاء لكن بعد المراجعة احتسب الحكم تسلل لصالح السودان.

وفي الدقيقة 45+3 وبعد مرتدة سريعة سجل بابي جاي مجددا الهدف الثاني له ولأسود التيرانجا بتسديدة على يمين الحارس تلك المرة.

شوط أول انتهى بتقدم السنغال بنتيجة 2-1.

حاول لاعبو السودان في الشوط الثاني تهديد مرمى ميندي وسدد عامر عبد الله كرة تصدى لها الحارس السنغالي بثبات في الدقيقة 48.

وأهدر بولاي ديا البديل في الدقيقة 63 فرصة محققة لإضافة الهدف الثالث للسنغال لكن كرته علت العارضة.

وفي الدقيقة 77 وبعد 3 دقائق من مشاركته كبديل سجل إبراهيم مباي هدف السنغال الثالث بتسديدة قوية من داخل الـ 18 بعد انفراد إثر بينية رائعة من ساديو ماني.

وأصبح لاعب باريس سان جيرمان بعمر 17 عاما و344 يوما أًصغر لاعب يسجل في أمم إفريقيا في القرن الحالي.

وفي الدقيقة 90 انفرد الجزولي نوح محاولا تقليص الفارق لكن خريبين دياتا أبعد الكرة في الوقت المناسب وحولها لركنية، لتمر الدقائق الـ 7 من الوقت بدلا من الضائع دون جديد لتنتهي بتأهل أسود التيرانجا.

