تشكيل أرسنال – عودة رايس أمام بورنموث.. وتغييرات في الهجوم

عاد ديكلان رايس لاعب وسط أرسنال من جديد للمشاركة مع فريقه بعد غيابه عن مباراة أستون فيلا الماضية في الدوري.

ويشارك رايس بشكل أساسي مع أرسنال أمام بورنموث، في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

وأجرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عدة تبديلات في الهجوم بإشراك جابريال مارتينيلي ونوني مادويكي بشكل أساسي.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: يورين تمبر – جابريال- ويليام ساليبا – هينكابي

خط الوسط: مارتن زوبيمندي – ديكلان رايس – مارتن أوديجارد

خط الهجوم: نوني مادويكي – فيكتور جيوكيريس – جابريال مارتينيلي

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الثاني.

ويأتي بورنموث في المركز الـ15 برصيد 23 نقطة.

