سلوت: لماذا لم نحصل على ركلة جزاء؟ لأن لاعبنا ظل واقفا على قدميه

أبدى أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول امتعاضه من عدم احتساب ركلة جزاء لصالح هوجو إيكيتيكي لاعب الفريق ضد ليدز.

وتعادل ليفربول سلبيا وسط أنصاره مع ليدز يونايتد في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت لشبكة سكاي سبورتس: "لماذا لم نحصل على ركلة جزاء في الشوط الأول؟ لأن لاعبنا ظل واقفا على قدميه، لو سقط على الأرض لكانت على الأرجح ركلة جزاء، لكن هذا الموسم في كثير من المرات عندما تعرضنا لعرقلة لم نحصل على ركلة جزاء".

وأضاف "هذا الموسم احتُسبت ضدنا عدة ركلات جزاء سهلة، لكن في مباراة برينتفورد خارج الأرض مع كودي جاكبو قال الحكم: 'استمر في اللعب'، لذلك يحاول لاعبونا الاستمرار في اللعب، وهذا يجعل من الصعب على تقنية الفيديو التدخل".

التعادل السلبي أبقى ليدز في المركز الـ 16 برصيد 21 نقطة بفارق 7 نقاط عن مراكز الهبوط، فيما ظل ليفربول رابعا برصيد 33 نقطة.

وأوقف ليدز سلسلة انتصارات ليفربول في المباريات الأربع السابقة.

ليفربول بعد التعادل أمام ليدز 3-3، حقق الفوز أمام إنتر في دوري الأبطال، ثم فاز أمام برايتون وتوتنام وولفرهامبتون، قبل التعادل مجددا أمام ليدز سلبيا.

ونجح ليدز في تجنب الخسارة للمباراة السادسة على التوالي.

بالإضافة إلى تعادلي ليدز أمام ليفربول، فاز أمام تشيلسي، وكريستال بالاس، فيما تعادل أمام سندرلاند وبرينتفورد.