فاركي: ليس معتادا أن تخرج بشباك نظيفة ونقطة من ملعب أنفليد

شدد دانييل فاركي المدير الفني لـ ليدز على أهمية الخروج بشباك نظيفة وتعادل أمام ليفربول في ملعب أنفليد.

وقال المدير الفني لـ ليدز لـ BBC: "ليس من المعتاد أن تخرج بشباك نظيفة ونقطة من ملعب أنفليد، كان علينا أن نعاني وندافع لأننا فريق صاعد ينافس حامل اللقب".

وأكمل "دائما هناك أجواء خاصة في أول أيام العام الجديد، وتستطيع الشعور بذلك من الجمهور لكننا أدينا بشكل جيد".

وأردف "دافعنا ومنعنا ليفربول من صناعة فرص محققة، من الأفضل دائما أن تكون قويا كالصخر أمام منافسك وتخرج بشباك نظيفة".

وعن سبب البدء بكالفيرت لوين على الدكة قال: "أحيانا عليك أن تفكر في الفوز أكثر من القلب، لدينا 4 مباريات في 10 أيام وعليّ أن أثق في جميع الأسماء بالقائمة".

وأضاف "نعلم ما حدث له من إصابات في السنوات الأخيرة، وبشكل عام ذلك يعد علامة على الثقة بكامل المجموعة".

وشارك الهداف الإنجليزي في الدقيقة 70 بدلا من أليكس نيميشا.

وأتم عن لقاء مانشستر يونايتد الجولة المقبلة قائلا: "ستكون مباراة صعبة لأننا لعبنا اليوم مساءً وسنلعب يوم الأحد مبكرا، وسيغيب عنا إيثان إمبادو بسبب تراكم البطاقات وعلينا إيجاد حل لتعويضه ولاستشفاء باقي اللاعبين".

التعادل السلبي أبقى ليدز في المركز الـ 16 برصيد 21 نقطة بفارق 7 نقاط عن مراكز الهبوط، فيما ظل ليفربول رابعا برصيد 33 نقطة.

وأوقف ليدز سلسلة انتصارات ليفربول في المباريات الأربع السابقة.

ليفربول بعد التعادل أمام ليدز 3-3، حقق الفوز أمام إنتر في دوري الأبطال، ثم فاز أمام برايتون وتوتنام وولفرهامبتون، قبل التعادل مجددا أمام ليدز سلبيا.

ونجح ليدز في تجنب الخسارة للمباراة السادسة على التوالي.

بالإضافة إلى تعادلي ليدز أمام ليفربول، فاز أمام تشيلسي، وكريستال بالاس، فيما تعادل أمام سندرلاند وبرينتفورد.