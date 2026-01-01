السادسة دون خسارة.. ليدز يفرض التعادل الثاني أمام ليفربول في شهر

تعادل ليفربول أمام مضيفه ليدز سلبيا دون أهداف في الأسبوع الـ19 من الدوري الإنجليزي، التي أقيمت على ملعب أنفيلد.

ليدز نجح في تكرار التعادل أمام ليفربول، بعدما تعدلا في مباراة الدور الأول بثلاثية لكل فريق في مطلع ديسمبر.

ورفع ليفربول رصيده إلى 33 نقطة محتفظا بالمركز الرابع، أما ليدز يونايتد فرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الـ16.

وأوقف ليدز سلسلة انتصارات ليفربول في المباريات الأربع السابقة.

ليفربول بعد التعادل أمام ليدز 3-3، حقق الفوز أمام إنتر في دوري الأبطال، ثم فاز أمام برايتون وتوتنام وولفرهامبتون، قبل التعادل مجددا أمام ليدز سلبيا.

ونجح ليدز في تجنب الخسارة للمباراة السادسة على التوالي.

بالإضافة إلى تعادلي ليدز أمام ليفربول، فاز أمام تشيلسي، وكريستال بالاس، فيما تعادل أمام سندرلاند وبرينتفورد.

ولعب جيريمي فريمبونج بدلا من محمد صلاح في مركز الحناح الأيمن.

تفاصيل المباراة

بدأت المباراة بضغط من ليفربول في محاولة لإحراز هدف مبكر.

وفي الدقيقة 14 استغل إيكيتيكي كرة طويلة أمام المرمى لينجح في المرور من الدفاع وسط محاولات إيقافه، قبل أن يمررها إلى فيرتز الذي سدد الكرة لتصطدم بدفاع ليدز

وسدد جونز كرة في الدقيقة 21 تصدى لها حارس ليدز.

وكاد أليسون أن يخطئ في الدقيقة 31 بتمريرة خاطئة لم يستغله لاعب ليدز يونايتد إيثان إمبادو بعدما سددها من خارج منطقة الجزاء ولكن ذهبت بين أحضان حارس مرمى ليفربول.

وسدد جيرمي فريمبونج في الدقيقة 34 من داخل منطقة الجزاء لكن شتتها بطريقة غريبة زميله في الفريق هوجو إيكيتيكي من على خط المرمى ومن ثم ارتطمت في حارس مرمى ليدز يونايتد لوكاس بيري ومن ثم شتتها الدفاع عن مناطق الخطورة.

وفي الدقيقة 43 حصل ليفربول على ركلة حرة من المنتصف الهجومي من الجهة اليمنى نفذها دومينيك سوبوسلاي بكرة عرضية قابلها بتسديدة رأسية فيرجيل فان دايك ولكن مرت فوق العارضة.

انتهى بعدها الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، واصل ليفربول ضغطه، وفي الدقيقة 63 حصل على ركلة حرة من على مشارف منطقة الجزاء مائلة لليسار قليلا نفذها فلوريان فيرتز بتسديدة ولكن ارتطمت بالحائط البشري.

أجرى بعدها سلوت 3 تبديلات بنزول كيركيز وجاكبو وماك أليستر بدلا من روبرتسون وفلوريان فيرتز وكورتيس جونز

وفي الدقيقة 70، حصل ليفربول على ركنية نفذها سوبوسلاي لتصل إلى فان دايك الذي لعب الكرة برأسه مرت بجوار القائم بقليل

وسجل ليدز هدفا عن طريق طريق كالفرت لوين في الدقيقة 81 ألغاه الحكم بداعي التسلل.

واستمرت الدقائق الأخيرة وسط ضغط من ليفربول في محاولة لإدراك هدف التقدم، ولكن لم تنجح محاولاته ليطلق الحكم صافرة النهاية بالتعادل السلبي دون أهداف.