مواعيد مباريات الخميس 1 يناير - الزمالك أمام الاتحاد.. وليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

الخميس، 01 يناير 2026 - 10:36

نبيل عماد - الزمالك - الاتحاد السكندري

يشهد اليوم الخميس الموافق 1 يناير 2016 مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات حول العالم.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الخميس 1 يناير 2026.

ويلعب الزمالك أمام الاتحاد السكندري ضمن دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

وفي الدوري الإنجليزي يلعب ليفربول ضد ليدز يونايتد ضمن الجولة 19 من المسابقة.

فيما يحل مانشستر سيتي ضيفا على سندرلاند في مواجهة مرتقبة بالدوري الإنجليزي.

للاطلاع على جميع مواعيد مباريات اليوم من هنا.

كأس عاصمة مصر

الزمالك × الاتحاد السكندري.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع على عبى قناة أون سبورت 1.

الإسماعيلي × مودرن سبورت.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع على عبى قناة أون سبورت 1.

وادي دجلة × الجونة.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع على عبى قناة أون سبورت 2.

الدوري الإنجليزي

ليفربول × ليدز .. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

سندرلاند × مانشستر سيتي.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

الزمالك الاتحاد ليفربول مانشستر سيتي
