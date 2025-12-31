جيسوس: أستون فيلا كلما يأتي إلى هنا يحاول التغلب علينا

عبر جابريال جيسوس مهاجم أرسنال عن سعادته بفوز فريقه على أستون فيلا، مؤكدا على روعة الانتصار برباعية أمام خصم عنيد.

وقال جيسوس عبر سكاي سبورتس: "كان أمرًا رائعًا. دائمًا ما يكون اللعب ضدهم صعبًا. يأتون إلى هنا في كل مرة ويحاولون إيذاءنا".

وأضاف "في البداية كان واضحًا أنهم يحاولون إضاعة الوقت، لكننا فزنا الليلة بفضل العقلية".

وعن عودة مواطنه جابريال للدفاع قال: "قلت بعد المباراة الماضية إنك تستطيع رؤية الفارق فور نزوله إلى الملعب. هذا اللاعب يعشق الدفاع بنفس الطريقة التي أعشق بها أنا الهجوم. وهو يحب تسجيل الأهداف أيضًا".

وشارك جيسوس في الشوط الثاني من المباراة وسجل الهدف الرابع لأرسنال.

وأمن أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي لصالحه بعدما فاز على أستون فيلا برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 19 من المسابقة وأقيمت في ملعب الإمارات.

ووصل أرسنال إلى النقطة 45 في المركز الأول، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي سيلعب في الجولة ذاتها ضد سندرلاند.

وأوقف أرسنال رصيد أستون فيلا صاحب المركز الثالث عند النقطة 39، ليتوقف زحف الفيلانز في الدوري وتتوقف سلسلة انتصاراته عند 8 انتصارات.

لينهي أرسنال عام 2025 بهدية كبيرة لجماهيره وفوز عريض، توج به بطلا للشتاء في إنجلترا.

