التشكيل – رايس يغيب عن أرسنال.. وواتكينز يقود هجوم أستون فيلا

يغيب ديكلان رايس لاعب وسط أرسنال عن صفوف فريقه أمام أستون فيلا للإصابة.

ويلعب أرسنال ضد أستون فيلا في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على استاد الإمارات.

ويعاني رايس من إصابة في الركبة ولذلك قرر أرسنال استبعاده من المباراة.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: يورين تمبر – جابريال – ويليام ساليبا – هينكابي

خط الوسط: مارتن زوبيمندي – ميكيل ميرينو – مارتن أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا – فيكتور جيوكيريس – أولي واتكينز

بينما جاء تشكيل أستون فيلا كالآتي:

المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: بوجارد – إيزري كونسا – فيكتور ليندلوف – لوكاس دين

خط الوسط: أمادو أونانا – يوري تيليمانس – جادون سانشو

خط الهجوم: بوينديا – أولي واتكينز – مورجان روجرز

وتعد مباراة أرسنال ضد أستون فيلا قمة كبيرة في الدوري الإنجليزي، وذلك بسبب فارق النقاط بين الفريقين.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، ويأتي أستون فيلا في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن أرسنال.

