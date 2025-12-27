انتهت الدوري الإنجليزي - نوتنجهام فورست (1)-(2) مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة نوتنجهام فورست ضد مانشستر سيتي في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

نهاية المباراة

ق83. جوووووول ثاني لمانشستر سيتي عن طريق ريان شرقي بمتابعة لركنية مرتدةى على حدود منطقة الجزاء سددها بقوة في الشباك.

ق65. دوناروما يمنع الهدف الثاني لنوتنجهام بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ق54. جوووول التعادل لنوتنجهام فورست عن طريق أوماري هاتشينسون مستغلا عرضية إجور جيسوس.

ق48. جووووول أول لمانشستر سيتي عن طريق تيجاني ريندرز مستغلا تمريرة من ريان شرقي لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل