المنافس الثالث مستمر.. أستون فيلا يسقط مانشستر يونايتد بثنائية روجرز

الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 20:43

كتب : FilGoal

مورجان روجرز لاعب أستون فيلا

تغلب أستون فيلا على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم مورجان روجرز بتسديدة رائعة في الدقيقة 45.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع سجل ماتوي كونيا هدف التعادل بتسديدة من اليسار بعد تمريرة من باتريك دورجو.

وتعرض مانشستر يونايتد لموقف صعب بإصابة نجمه برونو فيرنانديز وخروجه بين الشوطين، ليشارك ليساندرو مارتينيز بدلا منه.

رقعة غيابات يونايتد كانت تشمل بالفعل هاري ماجواير وكوبي ماينو وماتيس دي ليخت للإصابة، وكاسيميرو للإيقاف بسبب تراكم الإنذارات، وأماد ديالو وبرايان مبومو ونصير مزراوي بسبب كأس أمم إفريقيا.

وكاد ليساندرو يسجل هدف التقدم في الدقيقة 56 بتسديدة قوية مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 58 سجل مورجان روجرز الهدف الثاني للفيلانز، بعد تمريرة من أولي واتكينز.

وكاد ماتيوس كونيا يتعادل برأسية في الدقيقة 68، ولكنها مرت بجوار القائم.

وأتى جوشوا زيركزي وجاك فليتشر بدلا من بنيامين شيشكو ومانويل أوجارتي في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 85 شارك شيا لاسي بدلا من ليني يورو.

بذلك رفع أستون فيلا رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن أرسنال المتصدر، ونقطة عن مانشستر سيتي الثاني.

بينما تجمد رصيد يونايتد عند 26 نقطة في المركز السابع.

أستون فيلا مانشستر يونايتد
نرشح لكم
ذا أثليتك: إيزاك سيغيب لعدة أشهر على الأرجح.. ومخاوف في ليفربول من كسر الساق أوناي إيمري: جمهور أستون فيلا فخور بما نفعله روجرز: المنافسة على اللقب؟ أنتم تصنعون هذه الأحاديث دالوت: هدف روجرز كان رائعا.. وكنا نستحق تسجيل المزيد ولكن أموريم: مانشستر يونايتد خسر وهو الأفضل.. وهذه طبيعة إصابة برونو انتهت في الدوري الإنجليزي – أستون فيلا (2)-(1) مانشستر يونايتد التشكيل – واتكينز يقود هجوم أستون فيلا.. وتبديلات في مانشستر يونايتد بسبب غيابات إفريقيا ساكا: لا نتابع مانشستر سيتي كثيرا
أخر الأخبار
أمم إفريقيا – الركراكي: مباراة الافتتاح دائما تكون معقدة دقيقة | الكرة الإفريقية
قائمة بيراميدز - الكرتي ضمن 19 لاعبا استعدادا لمواجهة مسار في كأس مصر 7 دقيقة | الدوري المصري
أنوار مغربية 7 دقيقة | أمم إفريقيا
باريخو عن الطرد: الحكم يخطئ ويصيب.. وكل شيء يسير ضدنا 9 دقيقة | الدوري الإسباني
دي يونج يحذر: هذا ليس وقت توزيع الكؤوس 14 دقيقة | الدوري الإسباني
أمم إفريقيا - أجمل أهداف البطولة؟ الكعبي يسجل الثاني للمغرب بمقصية خرافية 18 دقيقة | أمم إفريقيا
ذا أثليتك: إيزاك سيغيب لعدة أشهر على الأرجح.. ومخاوف في ليفربول من كسر الساق 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا – اجتماع بين أبو ريدة ولاعبي منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي 27 دقيقة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 2 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم 3 كأس العرب - فيفا يعلن قراره بشأن مباراة السعودية والإمارات 4 وزارة الأوقاف: إذا لم يجدد الزمالك عقد انتفاع أرض فرع المهندسين سيتم سحبها
/articles/519633/المنافس-الثالث-مستمر-أستون-فيلا-يسقط-مانشستر-يونايتد-بثنائية-روجرز