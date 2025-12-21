المنافس الثالث مستمر.. أستون فيلا يسقط مانشستر يونايتد بثنائية روجرز

تغلب أستون فيلا على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم مورجان روجرز بتسديدة رائعة في الدقيقة 45.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع سجل ماتوي كونيا هدف التعادل بتسديدة من اليسار بعد تمريرة من باتريك دورجو.

وتعرض مانشستر يونايتد لموقف صعب بإصابة نجمه برونو فيرنانديز وخروجه بين الشوطين، ليشارك ليساندرو مارتينيز بدلا منه.

رقعة غيابات يونايتد كانت تشمل بالفعل هاري ماجواير وكوبي ماينو وماتيس دي ليخت للإصابة، وكاسيميرو للإيقاف بسبب تراكم الإنذارات، وأماد ديالو وبرايان مبومو ونصير مزراوي بسبب كأس أمم إفريقيا.

وكاد ليساندرو يسجل هدف التقدم في الدقيقة 56 بتسديدة قوية مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 58 سجل مورجان روجرز الهدف الثاني للفيلانز، بعد تمريرة من أولي واتكينز.

وكاد ماتيوس كونيا يتعادل برأسية في الدقيقة 68، ولكنها مرت بجوار القائم.

وأتى جوشوا زيركزي وجاك فليتشر بدلا من بنيامين شيشكو ومانويل أوجارتي في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 85 شارك شيا لاسي بدلا من ليني يورو.

بذلك رفع أستون فيلا رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن أرسنال المتصدر، ونقطة عن مانشستر سيتي الثاني.

بينما تجمد رصيد يونايتد عند 26 نقطة في المركز السابع.