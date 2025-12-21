التشكيل – واتكينز يقود هجوم أستون فيلا.. وتبديلات في مانشستر يونايتد بسبب غيابات إفريقيا

دفع أوناي إيمري المدير الفني لأستون فيلا بـ أولي واتكينز في هجوم فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد.

ويلعب أستون فيلا ضد مانشستر يونايتد في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب فيلا بارك.

وجاء تشكيل أستون فيلا كالآتي:

المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: ماتي كاش – إيزري كونسا – فيكتور ليندلوف – ماتسن

خط الوسط: أونانا – كامارا – يوري تيليمانس – جون ماكجين

خط الهجوم: مورجان روجرز – أولي واتكينز

على الجانب الآخر أجرى روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد عدة تغييرات في تشكيل فريقه لتعويض غياب كل من أماد دياو وبريان مبومو بسبب المشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:

المرمى: لامينس

الدفاع: ديوجو دالوت – ليني يورو – أيدن هايفن – لوك شاو

الوسط: برونو فيرنانديز – ماسون ماونت – مانويل أوجارتي – باتريك دورجو

الهجوم: ماتيوس كونيا – بنجامين سيسكو

ويحتل أستون فيلا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة، ويأتي مانشستر يوناتيد في المركز السابع برصيد 26 نقطة.

