التشكيل – واتكينز يقود هجوم أستون فيلا.. وتبديلات في مانشستر يونايتد بسبب غيابات إفريقيا

الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 17:33

كتب : FilGoal

أولي واتكينز

دفع أوناي إيمري المدير الفني لأستون فيلا بـ أولي واتكينز في هجوم فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد.

ويلعب أستون فيلا ضد مانشستر يونايتد في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب فيلا بارك.

وجاء تشكيل أستون فيلا كالآتي:

أخبار متعلقة:
سبورت: برشلونة يسعى لاستغلال قاعدة تسجيل اللاعبين بعد إصابة كريستنسن أومتيتي: عانيت من الوحدة.. وكنت بحاجة إلى الحب أكثر في برشلونة

المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: ماتي كاش – إيزري كونسا – فيكتور ليندلوف – ماتسن

خط الوسط: أونانا – كامارا – يوري تيليمانس – جون ماكجين

خط الهجوم: مورجان روجرز – أولي واتكينز

على الجانب الآخر أجرى روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد عدة تغييرات في تشكيل فريقه لتعويض غياب كل من أماد دياو وبريان مبومو بسبب المشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:

المرمى: لامينس

الدفاع: ديوجو دالوت – ليني يورو – أيدن هايفن – لوك شاو

الوسط: برونو فيرنانديز – ماسون ماونت – مانويل أوجارتي – باتريك دورجو

الهجوم: ماتيوس كونيا – بنجامين سيسكو

ويحتل أستون فيلا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة، ويأتي مانشستر يوناتيد في المركز السابع برصيد 26 نقطة.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

مانشستر يونايتد أستون فيلا الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
ذا أثليتك: إيزاك سيغيب لعدة أشهر على الأرجح.. ومخاوف في ليفربول من كسر الساق أوناي إيمري: جمهور أستون فيلا فخور بما نفعله روجرز: المنافسة على اللقب؟ أنتم تصنعون هذه الأحاديث دالوت: هدف روجرز كان رائعا.. وكنا نستحق تسجيل المزيد ولكن أموريم: مانشستر يونايتد خسر وهو الأفضل.. وهذه طبيعة إصابة برونو المنافس الثالث مستمر.. أستون فيلا يسقط مانشستر يونايتد بثنائية روجرز انتهت في الدوري الإنجليزي – أستون فيلا (2)-(1) مانشستر يونايتد ساكا: لا نتابع مانشستر سيتي كثيرا
أخر الأخبار
أمم إفريقيا – الركراكي: مباراة الافتتاح دائما تكون معقدة دقيقة | الكرة الإفريقية
قائمة بيراميدز - الكرتي ضمن 19 لاعبا استعدادا لمواجهة مسار في كأس مصر 6 دقيقة | الدوري المصري
أنوار مغربية 7 دقيقة | أمم إفريقيا
باريخو عن الطرد: الحكم يخطئ ويصيب.. وكل شيء يسير ضدنا 9 دقيقة | الدوري الإسباني
دي يونج يحذر: هذا ليس وقت توزيع الكؤوس 14 دقيقة | الدوري الإسباني
أمم إفريقيا - أجمل أهداف البطولة؟ الكعبي يسجل الثاني للمغرب بمقصية خرافية 18 دقيقة | أمم إفريقيا
ذا أثليتك: إيزاك سيغيب لعدة أشهر على الأرجح.. ومخاوف في ليفربول من كسر الساق 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا – اجتماع بين أبو ريدة ولاعبي منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي 27 دقيقة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 2 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم 3 كأس العرب - فيفا يعلن قراره بشأن مباراة السعودية والإمارات 4 وزارة الأوقاف: إذا لم يجدد الزمالك عقد انتفاع أرض فرع المهندسين سيتم سحبها
/articles/519616/التشكيل-واتكينز-يقود-هجوم-أستون-فيلا-وتبديلات-في-مانشستر-يونايتد-بسبب-غيابات-إفريقيا