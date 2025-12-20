مصدر من كاف يكشف لـ في الجول قيمة الجوائز المالية المقترح زيادتها لدوري الأبطال والكونفدرالية

أوضح مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قيمة الجوائز المالية المقترح زيادتها في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وأعلن باتريس موتسيبي رئيس كاف زيادة الجوائز المالية لبطولة أمم إفريقيا وكذلك بطولات الأندية بالإضافة لعدة قرارات. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "سيتم رفع قيمة الجائزة المالية لبطل دوري أبطال إفريقيا لتتراوح بين 5.5 مليون دولار إلى 6 ملايين دولار بدلا من 4 ملايين دولار".

وأضاف "سيتم رفع قيمة الجائزة المالية لبطل الكونفدرالية لتتراوح بين 3.5 مليون دولار إلى 4 ملايين دولار بدلا من 2.5 مليون دولار".

وأكمل "بالتالي سترتفع قيم مكافآت الأندية المشاركة في دور المجموعات وباقي مراحل البطولة بدءا من هذا الموسم".

وأتم "حسم القيم المالية وإعلانها سيتم خلال 10 أيام بعد عقد اجتماعات للجنة التنفيذية في كاف أثناء استضافة المغرب لأمم إفريقيا".

ويشارك الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال الموسم الحالي، فيما يشارك المصري والزمالك في الكونفدرالية.

قيم الجوائز المالية لدوري الأبطال

من 1997-2008: مليون دولار

من 2009-2016: مليون ونصف دولار

من 2017-2022: مليوني ونصف دولار

من 2023-الآن: 4 ملايين دولار

قيم الجوائز المالية للكونفدرالية

من 2009-2020: مليون وربع دولار

من 2023-الآن: مليوني دولار

وسبق أن صرّح موتسيبي في مؤتمر صحفي: "عقدنا اجتماعا تاريخيا بحضور جياني إنفانتينو رئيس فيفا وممثلي 54 دولة إفريقية. كرة القدم في القارة تحسنت بشكل كبير ونحن سعداء بما قام به المغرب في كأس العالم 2022".

وأضاف "اتخذنا قرارات مهمة وقررنا زيادة قيمة جائزة الفريق الفائز بكأس إفريقيا إلى 10 ملايين دولار، كما قررنا زيادة مكافآت دوري الأبطال والكونفدرالية وسنعلن ذلك بعد يوم 18 يناير".