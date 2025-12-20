توماس فرانك: فخور بلاعبي توتنام.. ولا أتفق مع الطردين

عبر توماس فرانك المدير الفني لتوتنام عن رضاه بمستوى لاعبي فريقه أمام ليفربول رغم الخسارة.

وفاز ليفربول على توتنام بهدفين لهدف، في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

وخلال المباراة تعرض الثنائي تشافي سيمونز وكريستيان روميرو للطرد من صفوف توتنام.

وقال فرانك عبر بي بي سي: "أولًا وقبل كل شيء أنا فخور للغاية باللاعبين والفريق، أعتقد أنهم بذلوا كل شيء وأظهروا عقلية لا تُصدق، وعملوا بجد على كيفية التعامل مع الانتكاسات".

وأضاف "طريقة استجابتهم لعدة انتكاسات كانت رائعة، الأولى هي البطاقة الحمراء الأولى، لقد رأيتها تُمنح من قبل لكنني لا أحبها، لا أحب هذا النوع من البطاقات الحمراء لأنني أعتقد أن المباراة تضيع إذا كانت هذه بطاقة حمراء. لا أعتقد أنها تدخل متهور، ولا أنها بقوة استثنائية، لدينا حكم المباراة وقد منح بطاقة صفراء، لذلك لا أعتقد أنها حمراء".

وواصل "تعاملنا مع ذلك بشكل جيد، اللاعبون بقوا في المباراة ودافعوا جيدًا واستمروا ثم استقبلنا الهدف الأول والثاني كان خطأ كبيرًا. لاعبين يضعان يديهما على ظهر المهاجم حسب قوانين كرة القدم هذا غير مسموح. هذا يحدث في الملعب، الحكام بشر، لكن الـVAR عادة ينقذك، وهذا لم يحدث".

وأتم تصريحاته "بقينا في المباراة وواصلنا القتال وسجلنا هدفًا رائعًا لتصبح النتيجة 2-1 واستمرينا في القتال. ثم أعتقد أن البطاقة الصفراء الثانية غير صحيحة، عليك كحكم أن تشعر قليلاً بتفاصيل المباراة. لاعبان كبيران يتصارعان، كوناتي يمر من فوقه وقدماه على رأسه، لا بطاقة صفراء. ثم حركة صغيرة من روميرو لكن لا أعتقد أنها بطاقة صفراء ثانية عندما تشعر بتفاصيل المباراة".

