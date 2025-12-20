تشكيل مانشستر سيتي - ريندرز أساسي.. وشرقي يقود الهجوم ضد وست هام

السبت، 20 ديسمبر 2025 - 16:13

كتب : FilGoal

ريان شرقي - فيل فودين - مانشستر سيتي

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد وست هام.

ويلتقي مانشستر سيتي مع وست هام على ملعب الاتحاد في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد تشكيل مانشستر سيتي تواجد تيجاني رييندرز في وسط الملعب، بينما يتواجد ريان شرقي وفيل فودين في الهجوم.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي بالكامل كالتالي:

الحارس: جيانلويجي دوناروما.

الدفاع: ماتيوس نونيس - روبن دياز - يوشكو جفارديول - نيكو أورايلي.

الوسط: برناردو سيلفا - نيكو جونزاليس - تيجاني ريندرز.

الهجوم: فيل فودين - إيرلنج هالاند - ريان شرقي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة، بينما يحتل وست هام المركز الـ 18 برصيد 13 نقطة.

