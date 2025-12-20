تشكيل مانشستر سيتي - ريندرز أساسي.. وشرقي يقود الهجوم ضد وست هام
السبت، 20 ديسمبر 2025 - 16:13
كتب : FilGoal
أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد وست هام.
ويلتقي مانشستر سيتي مع وست هام على ملعب الاتحاد في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويشهد تشكيل مانشستر سيتي تواجد تيجاني رييندرز في وسط الملعب، بينما يتواجد ريان شرقي وفيل فودين في الهجوم.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي بالكامل كالتالي:
الحارس: جيانلويجي دوناروما.
الدفاع: ماتيوس نونيس - روبن دياز - يوشكو جفارديول - نيكو أورايلي.
الوسط: برناردو سيلفا - نيكو جونزاليس - تيجاني ريندرز.
الهجوم: فيل فودين - إيرلنج هالاند - ريان شرقي.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة، بينما يحتل وست هام المركز الـ 18 برصيد 13 نقطة.
نرشح لكم
فوتبول إيطاليا: جيسوس يعرض نفسه على ميلان ريندرز: يجب أن نواصل الضغط على أرسنال.. وسعيد بهدفي الأول في ملعبنا جوارديولا: يجب أن نتحسن في بعض الأشياء.. وأشكر هالاند هل يكون أول الهابطين؟ برينتفورد يزيد أوجاع ولفرهامبتون استراحة الدوري الإنجليزي - توتنام (0)-(0) ليفربول.. نهاية الشوط الأول ضحية جوارديولا المفضلة.. مانشستر سيتي يرتقي للصدارة مؤقتا بانتصار على وست هام فولتماده: لا أعرف كيف تعادل تشيلسي معنا.. وجمهور نيوكاسل يحبني التشكيل – سوبوسلاي جناح أيمن ليفربول.. وكولو مواني يقود هجوم توتنام