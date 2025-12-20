تشكيل تشيلسي - جارناتشو يقود الهجوم.. وجواو بيدرو أساسي ضد نيوكاسل

السبت، 20 ديسمبر 2025 - 13:28

كتب : FilGoal

تشيلسي - بيدرو نيتو

أعلن إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد نيوكاسل.

ويلتقي تشيلسي مع نيوكاسل في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل تواجد ريس جيمس في وسط الملعب، كما يشارك أليخاندرو جارناتشو بشكل أساسي.

أخبار متعلقة:
رئيس وزراء بريطانيا يهدد أبراموفيتش باللجوء إلى القضاء لإجباره بشأن أموال بيع تشيلسي ماريسكا: تشيلسي يسير في الطريق الصحيح تشيلسي يعبر كارديف بثلاثية في كأس الرابطة ويتأهل لنصف النهائي تشكيل تشيلسي - عودة جوستو وبالمر لمواجهة برايتون

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: روبيرتو سانشيز.

الدفاع: مالو جوستو - ويسلي فوفانا - تريفو تشالوبا - مارك كوكوريا.

الوسط: ريس جيمس - مويسيس كايسيدو - كول بالمر.

الهجوم: بيدرو نيتو - جواو بيدرو - أليخاندرو جارناتشو.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، بينما يحتل نيوكاسل المركز الـ 12 برصيد 22 نقطة.

تشيلسي الدوري الإنجليزي نيوكاسل
نرشح لكم
فوتبول إيطاليا: جيسوس يعرض نفسه على ميلان ريندرز: يجب أن نواصل الضغط على أرسنال.. وسعيد بهدفي الأول في ملعبنا جوارديولا: يجب أن نتحسن في بعض الأشياء.. وأشكر هالاند هل يكون أول الهابطين؟ برينتفورد يزيد أوجاع ولفرهامبتون استراحة الدوري الإنجليزي - توتنام (0)-(0) ليفربول.. نهاية الشوط الأول ضحية جوارديولا المفضلة.. مانشستر سيتي يرتقي للصدارة مؤقتا بانتصار على وست هام فولتماده: لا أعرف كيف تعادل تشيلسي معنا.. وجمهور نيوكاسل يحبني التشكيل – سوبوسلاي جناح أيمن ليفربول.. وكولو مواني يقود هجوم توتنام
أخر الأخبار
فوتبول إيطاليا: جيسوس يعرض نفسه على ميلان 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
ريندرز: يجب أن نواصل الضغط على أرسنال.. وسعيد بهدفي الأول في ملعبنا 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب فياريال: يامال ناضج مثل لاعب يبلغ 30 عاما 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
جوارديولا: يجب أن نتحسن في بعض الأشياء.. وأشكر هالاند 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هل يكون أول الهابطين؟ برينتفورد يزيد أوجاع ولفرهامبتون 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر كأس عاصمة مصر - الزمالك (1)-(0) الحرس.. جووول أووول 54 دقيقة | الكرة المصرية
برشلونة وريال مدريد يراقبان موهبة ألكامار ساعة | الدوري الإسباني
كأس عاصمة مصر - الجونة ينتصر على بيراميدز بثنائية.. وإنبي يقلب تأخره لفوز على طلائع الجيش ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 2 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 كأس العرب - فيفا يعلن قراره بشأن مباراة السعودية والإمارات
/articles/519519/تشكيل-تشيلسي-جارناتشو-يقود-الهجوم-وجواو-بيدرو-أساسي-ضد-نيوكاسل