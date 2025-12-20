تشكيل تشيلسي - جارناتشو يقود الهجوم.. وجواو بيدرو أساسي ضد نيوكاسل

أعلن إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد نيوكاسل.

ويلتقي تشيلسي مع نيوكاسل في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل تواجد ريس جيمس في وسط الملعب، كما يشارك أليخاندرو جارناتشو بشكل أساسي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: روبيرتو سانشيز.

الدفاع: مالو جوستو - ويسلي فوفانا - تريفو تشالوبا - مارك كوكوريا.

الوسط: ريس جيمس - مويسيس كايسيدو - كول بالمر.

الهجوم: بيدرو نيتو - جواو بيدرو - أليخاندرو جارناتشو.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، بينما يحتل نيوكاسل المركز الـ 12 برصيد 22 نقطة.