جوارديولا عن مستقبله: عقدي مستمر 18 شهرا مع مانشستر سيتي.. وكرة القدم تتغير باستمرار

الجمعة، 19 ديسمبر 2025 - 16:48

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

رد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي على الأسئلة التي تتعلق بمستقبله واستمراره مع الفريق.

وربطت بعض التقارير إمكانية تولى إنزو ماريسكا تدريب سيتي في الموسم المقبل خلفا لبيب جوارديولا.

وقال الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "خلال آخر 3-4 سنوات، طُرح عليّ هذا السؤال في فترات معينة، عاجلا أم آجلا، لا أعلم، ربما في سن 75 أو 76، سأغادر مانشستر سيتي".

وأضاف "أتفهم هذا السؤال عندما ينتهي عقدي، لكن يتبقى لي 18 شهرا، وأنا سعيد للغاية ومتحمس لتطور الفريق".

وأكمل "أنا بخير. أنا والنادي على تواصل وثيق فيما يتعلق بالقرارات التي يتعين علينا اتخاذها، وما سيحدث سيحدث".

وواصل "قلت في موسمي الثاني أو الثالث هنا إنني لن أبقى هنا للأبد. لكن لا توجد نقاشات. وبالطبع، يجب أن يكون النادي مستعدا لكل شيء".

وأتم "حتى لو كان عقدي لـ 10 سنوات، أو 6 أشهر، فإن كرة القدم تتغير باستمرار. أركز الآن على مباراة وست هام، وسأقضي بضعة أيام مع والدي. هذا كل شيء. ثم سأعود لمتابعة مباريات نوتنجهام فورست وسندرلاند وتشيلسي وبرايتون، وكل المباريات التي تنتظرنا".

وسبق أن رد إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي على الأنباء المتعلقة بشأن إمكانية انتقاله لتدريب مانشستر سيتي. (طالع التفاصيل)

ويستعد سيتي للقاء وست هام غدا السبت في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل سيتي المركز الثاني برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر.

فيما يحتل وست هام المركز الثامن عشر برصيد 13 نقطة.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي بيب جوارديولا
