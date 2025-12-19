ماريسكا يرد على أنباء تدريب مانشستر سيتي.. ويكشف موعد عودة ديلاب

إنزو ماريسكا

رد إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي على الأنباء المتعلقة بشأن إمكانية انتقاله لتدريب مانشستر سيتي.

وذكرت تقارير أن ماريسكا مرشح لتدريب مانشستر سيتي خلفا لبيب جوارديولا.

وقال إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي في مؤتمر صحفي: "أضمن البقاء مدربا لتشيلسي في الموسم المقبل؟ نعم، بكل تأكيد. لدي عقد حتى يونيو 2029".

وأضاف "تدريب مانشستر سيتي؟ مجرد تكهنات لا أكثر. لا وقت لدي لمثل هذه الأمور. تركيزي منصب بالكامل على تشيلسي، وأنا فخور بوجودي هنا".

وكشف "قبل أسبوع، حدث الأمر نفسه في إيطاليا مع يوفنتوس. لا أهتم بهذا الأمر. من المهم فهم سبب انتشار هذه الأخبار، لكنها تبقى مجرد تكهنات".

وأجاب مدرب تشيلسي "ليام ديلاب وداريو إيسوجو يتعافيان بشكل جيد وقد يعودان في مباراة أستون فيلا يوم 27 ديسمبر، وهذا خبر جيد".

وأكمل "اللعب ليلا أو نهارا ضد نيوكاسل لا يفرق معي كثيرا. إنه فريق قوي جدا ولديهم مدرب رائع ويقوم بعمل ممتاز منذ سنوات ويلعبون بشراسة وكثافة".

ويستعد تشيلسي لمواجهة نيوكاسل غدا السبت ضمن الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجلزي برصيد 28 نقطة.

فيما يتواجد نيوكاسل في المركز الـ12 برصيد 22 نقطة.

