كرة يد - المصري الأول.. مهاب سعيد ينضم لـ كيل الألماني

أعلن نادي كيل الألماني ضم مهاب سعيد لاعب نيم الفرنسي حتى نهاية الموسم.

وأصبح مهاب أول لاعب مصري في تاريخ النادي الألماني.

وسيرتدي القميص رقم 48 وسيشارك في جميع المسابقات مع ناديه الألماني.

وقال مهاب عبر موقع النادي: "لم أكن لأجرؤ يومًا على الحلم باللعب لنادي كيل. فهو أحد أكبر الأندية في العالم. يشرفني أن النادي يؤمن بإمكانياتي ويمنحني فرصة إثبات نفسي في أقوى دوري في العالم. آمل أن أكون عند حسن ظنهم، وسأبذل قصارى جهدي لمساعدة كيل".

صاحب الـ 22 عاما رحل عن نيم منذ أيام لأسباب عائلية، ويعود بذلك إلى نادي طفولته الأهلي خلال الأيام المقبلة حسبما كشف النادي. (طالع التفاصيل)

وانضم الظهير الأيمن لصفوف النادي الفرنسي في 2023 ولعب 60 مباراة بقميص الفريق.

وتألق مهاب في أول بطولة عالم للكبار يشارك فيها، حين احتل مع منتخب مصر المركز السابع في نسخة 2023 التي أقيمت في بولندا والسويد.

وظهر لاعب الأهلي الشاب في 193 دقيقة خلال مباريات مصر بتلك النسخة وسجل 18 هدفا من 31 تصويبة.