كرة يد - "يعود إلى الأهلي مجددا".. نيم يعلن رحيل مهاب سعيد لأسباب عائلية

أعلن نادي نيم الفرنسي رحيل مهاب سعيد لاعب الفريق والعودة إلى الأهلي خلال الأيام المقبلة.

وكان مهاب سعيد يرتبط بتعاقد مع نيم الفرنسي حتى صيف 2027 بعد تمديد تعاقده في صيف 2024.

وكشف نادي نيم في بيان رسمي أن رحيل مهاب سعيد يأتي لأسباب عائلية، ويعود بذلك إلى نادي طفولته الأهلي خلال الأيام المقبلة.

وانضم الظهير الأيمن لصفوف النادي الفرنسي في 2023 ولعب 60 مباراة بقميص الفريق.

وأشاد نادي نيم بالتزام مهاب سعيد خلال فترة احترافه وتمنى له التوفيق في المستقبل.

ومن جانبه صرح ديفيد تيبييه رئيس نادي نيم للموقع الرسمي قائلا: "وضعنا سلامة مهاب سعيد على رأس أولوياتنا، وأشكره على التزامه وأتمنى له السعادة مع عائلته".

وتألق مهاب في أول بطولة عالم للكبار يشارك فيها، حين احتل مع منتخب مصر المركز السابع في نسخة 2023 التي أقيمت في بولندا والسويد.

وظهر لاعب الأهلي الشاب في 193 دقيقة خلال مباريات مصر بتلك النسخة وسجل 18 هدفا من 31 تصويبة.