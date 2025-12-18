كأس العرب - فيفا يعلن قراره بشأن مباراة السعودية والإمارات

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بيانا بشأن مباراة المركز الثالث من كأس العرب 2025 بين السعودية والإمارات.

وأعلن المذيع الداخلي لاستاد خليفة الدولي إلغاء مواجهة الإمارات ضد السعودية في تحديد المركزين الثالث والرابع من كأس العرب. (طالع التفاصيل)

وجاء بيان فيفا

"تم إلغاء مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العرب قطر بين منتخبي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك نظرًا للأحوال الجوية والعواصف الرعدية في محيط الاستاد المستضيف.

وعلى الرغم من احتفاظ الاستاد بجاهزيته التشغيلية الكاملة وبقاء أرضية الملعب في حالة جيدة، فقد اتُّخذ هذا القرار من قبل حكم المباراة حرصًا على سلامة اللاعبين والمشجعين وجميع العاملين داخل الاستاد.

وستحدد اللجنة المختصة في الاتحاد الدولي لكرة القدم صاحب المركز الثالث في وقت لاحق".

ولم ينطلق الشوط الثاني من المباراة بسبب هطول الأمطار بغزارة.

وكشفت وسائل إعلام قطرية عن طلب الحكام استئناف المباراة بعد فترة من التوقف لكن الجهازين الفنيين رفضا الأمر.

وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

وتغلب منتخب المغرب على الإمارات بثلاثة أهداف دون مقابل في نصف النهائي.

أما منتخب الأردن فحسم تأهله بالفوز على السعودية بهدف دون مقابل.