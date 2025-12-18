كأس العرب - فيفا يعلن قراره بشأن مباراة السعودية والإمارات

الخميس، 18 ديسمبر 2025 - 18:39

كتب : FilGoal

استاد خليفة الدولي - السعودية - الإمارات

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بيانا بشأن مباراة المركز الثالث من كأس العرب 2025 بين السعودية والإمارات.

وأعلن المذيع الداخلي لاستاد خليفة الدولي إلغاء مواجهة الإمارات ضد السعودية في تحديد المركزين الثالث والرابع من كأس العرب. (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة:
إلغاء مباراة المركز الثالث في كأس العرب بين الإمارات والسعودية بي إن سبورتس: تأجيل مباراة السعودية والإمارات حتى إشعار آخر تقرير: الاتحاد السعودي يستقر على إقالة رينارد والبحث عن بديل قبل كأس العالم برونو فيرنانديز: حزنت بسبب رغبة مانشستر يونايتد في رحيلي إلى السعودية

وجاء بيان فيفا

"تم إلغاء مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العرب قطر بين منتخبي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك نظرًا للأحوال الجوية والعواصف الرعدية في محيط الاستاد المستضيف.

وعلى الرغم من احتفاظ الاستاد بجاهزيته التشغيلية الكاملة وبقاء أرضية الملعب في حالة جيدة، فقد اتُّخذ هذا القرار من قبل حكم المباراة حرصًا على سلامة اللاعبين والمشجعين وجميع العاملين داخل الاستاد.

وستحدد اللجنة المختصة في الاتحاد الدولي لكرة القدم صاحب المركز الثالث في وقت لاحق".

ولم ينطلق الشوط الثاني من المباراة بسبب هطول الأمطار بغزارة.

وكشفت وسائل إعلام قطرية عن طلب الحكام استئناف المباراة بعد فترة من التوقف لكن الجهازين الفنيين رفضا الأمر.

وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

وتغلب منتخب المغرب على الإمارات بثلاثة أهداف دون مقابل في نصف النهائي.

أما منتخب الأردن فحسم تأهله بالفوز على السعودية بهدف دون مقابل.

استاد خليفة الدولي فيفا كأس العرب السعودية - الأردن (كأس العرب) الإمارات
نرشح لكم
مباشر نهائي كأس العرب - الأردن (3)-(2) المغرب.. جوووووول راااااائع تشكيل نهائي كأس العرب - أزارو يقود هجوم المغرب.. وعلوان أساسي مع الأردن إلغاء مباراة المركز الثالث في كأس العرب بين الإمارات والسعودية بي إن سبورتس: تأجيل مباراة السعودية والإمارات حتى إشعار آخر مباشر في كأس العرب - السعودية (0)-(0) الإمارات.. توقف المباراة بسبب الأمطار تشكيل كأس العرب - الدوسري والبريكان يقودان هجوم السعودية.. وتغييرات بالجملة في الإمارات الاتحاد العربي يحتفي بمرور 50 عاما على تأسيسه بإقامة معرضا في الدوحة مواعيد مباريات الخميس 18 ديسمبر 2025.. نهائي كأس العرب والسوبر الإيطالي
أخر الأخبار
كرة يد - المصري الأول.. مهاب سعيد ينضم لـ كيل الألماني 58 دقيقة | كرة يد
أمين عمر وعاشور يشاركان في معسكر الحكام المرشحين لـ كأس العالم 2026 ساعة | في المونديال
كأس العرب - فيفا يعلن قراره بشأن مباراة السعودية والإمارات ساعة | كأس العرب
مدرب الزمالك السابق.. أوسوريو يخوض تجربته الثالثة في البرازيل ساعة | أمريكا
أمم إفريقيا - عدد البدلاء وشهادة لـ صلاح.. تفاصيل اجتماع كاف التنظيمي لـ منتخب مصر 2 ساعة | أمم إفريقيا
مباشر نهائي كأس العرب - الأردن (3)-(2) المغرب.. جوووووول راااااائع 2 ساعة | كأس العرب
تشكيل نهائي كأس العرب - أزارو يقود هجوم المغرب.. وعلوان أساسي مع الأردن 2 ساعة | كأس العرب
رومانو: برشلونة أبدى اهتمام جادا لضم حمزة عبد الكريم.. ولا يوجد اتفاق نهائي 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 4 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر
/articles/519445/كأس-العرب-فيفا-يعلن-قراره-بشأن-مباراة-السعودية-والإمارات