إلغاء مباراة المركز الثالث في كأس العرب بين الإمارات والسعودية

أعلن المذيع الداخلي لاستاد خليفة الدولي إلغاء مواجهة الإمارات ضد السعودية في تحديد المركزين الثالث والرابع من كأس العرب.

ولم ينطلق الشوط الثاني من المباراة بسبب هطول الأمطار بغزارة.

وكشفت وسائل إعلام قطرية عن طلب الحكام استئناف المباراة بعد فترة من التوقف لكن الجهازين الفنيين رفضا الأمر.

وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

وتقام مباراة السعودية والإمارات على استاد خليفة الدولي في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العرب.

فيما يواجه المغرب نظيره الأردن في المباراة النهائية لكأس العرب عند الساعة السادسة مساء.

وتغلب منتخب المغرب على الإمارات بثلاثة أهداف دون مقابل في نصف النهائي.

أما منتخب الأردن فحسم تأهله بالفوز على السعودية بهدف دون مقابل.