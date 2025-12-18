إلغاء مباراة المركز الثالث في كأس العرب بين الإمارات والسعودية
الخميس، 18 ديسمبر 2025 - 17:04
كتب : FilGoal
أعلن المذيع الداخلي لاستاد خليفة الدولي إلغاء مواجهة الإمارات ضد السعودية في تحديد المركزين الثالث والرابع من كأس العرب.
ولم ينطلق الشوط الثاني من المباراة بسبب هطول الأمطار بغزارة.
وكشفت وسائل إعلام قطرية عن طلب الحكام استئناف المباراة بعد فترة من التوقف لكن الجهازين الفنيين رفضا الأمر.
وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.
وتقام مباراة السعودية والإمارات على استاد خليفة الدولي في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العرب.
لحظة إعلان المذيع الداخلي لاستاد خليفة الدولي إلغاء لقاء منتخبنا الوطني 🇸🇦 ضد الإمارات#FIFArabCup | #كأس_العرب #السعودية_الإمارات | #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/HLpSuUQHGi— الإخبارية - رياضة (@alekhbariyaSPO) December 18, 2025
فيما يواجه المغرب نظيره الأردن في المباراة النهائية لكأس العرب عند الساعة السادسة مساء.
وتغلب منتخب المغرب على الإمارات بثلاثة أهداف دون مقابل في نصف النهائي.
أما منتخب الأردن فحسم تأهله بالفوز على السعودية بهدف دون مقابل.