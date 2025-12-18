أمم إفريقيا - عدد البدلاء وشهادة لـ صلاح.. تفاصيل اجتماع كاف التنظيمي لـ منتخب مصر

نظم مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اجتماعا تنظيميا لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، للتعريف بجميع الأمور المتعلقة بلوائح البطولة.

ويستضيف المغرب نهائيات أمم إفريقيا في الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير 2026.

وشهد الاجتماع الحديث عن الأمور الخاصة بالتحكيم وموعد وصول المنتخبات.

وأوضح أن عدد اللاعبين المسموح لهم بالتواجد على دكة البدلاء وهم 15 لاعبا.

علما بأن قائمة منتخب مصر تضم 28 لاعبا، وبالتالي سيتواجد 26 لاعبا في قائمة كل مباراة وسيغيب 2 عن قائمة المنتخب.

كما تم التطرق عن الأمور الطبية والإعلامية الخاصة بالبطولة.

وشهد الاجتماع منح محمد صلاح قائد المنتخب شهادة مشاركة للمنتخب في النسخة الـ 35 من البطولة.

ويحمل محمد صلاح، شارة قيادة المنتخب للمرة الثالثة في مشواره مع منتخب مصر.

ويبدأ منتخب مصر، مبارياته بمواجهة منتخب زيمبابوي يوم 22 ديسمبر.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة كل من جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

