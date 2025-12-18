طلبت التأهل لكأس العالم بدلا من الكونغو.. مصدر من كاف يكشف لـ في الجول القرار الأقرب في شكوى نيجيريا

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن القرار الاقرب في شكوى نيجيريا ضد الكونغو.

وتقدم الاتحاد النيجيري لكرة القدم بالتماس للاتحاد الدولي "فيفا" ضد منتخب الكونغو الديمقراطية ويطالب خلاله بالتأهل لكأس العالم بدلا من الكونغو.

ويزعم منتخب نيجيريا أن منتخب الكونغو أشرك بعض اللاعبين الذين يحملون جنسيات مزدوجة في مباراة المنتخبين الفاصلة والتي أهلت الكونغو للملحق المؤهل لكأس العالم.

وقال مصدر من كاف لـFilGoal.com :"نيجيريا تقدمت بشكوى رسمية ضد الكونغو بسبب وجود لاعبين مثل وان-بيساكا، وتوانزيبي حصلوا على الجنسية الكونغولية رغم أن القانون الكونغولي يمنع الجمع بين جنسيته مع جنسية أوروبية في الوقت ذاته".

وأضاف "فيفا يشترط من أجل تغيير الجنسية هو إصدار جواز السفر الخاص بالجنسية، لذلك طالما حصل اللاعبون على جوازات السفر فلا يوجد مشكلة".

وأتم "في حال ثبوت وجود مخالفات لن تؤثر على نتائج تصفيات كأس العالم. حالة غينيا الاستوائية بعد ثبوت مخالفة إيمانيول إنسوي كانت مختلفة وتم خصم 6 نقاط لأن المخالفة كانت قبل بداية التصفيات لكن الوضع حاليا مختلف وخصم نقاط من الونغو يعني أننا بحاجة لإعادة التصفيات من جديد وهذا غير مطروح. الأقرب توقيع غرامة أو تحذير مستقبلي".

واتهم الاتحاد النيجيري نظيره الكونغولي بخداع فيفا بشأن اللاعبين مزدوجي الجنسية في المنتخب، وأن الموافقة التي حصل عليها من فيفا بشأن مشاركة اللاعبين غير قانونية بسبب عدم استكمال كل الإجراءات القانونية الخاصة بتمثيل منتخب الكونغو.

وكان منتخب نيجيريا خسر من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في المباراة في الفاصلة المؤهلة للملحق المؤهل لكأس العالم 2026.

ويلعب منتخب الكونغو ضد الفائز من مواجهة كاليدونيا الجديدة وجامايكا على التأهل لكأس العالم