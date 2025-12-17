بسبب التزوير.. فيفا يلغي نتائج 3 مباريات لـ منتخب ماليزيا

الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 - 23:40

كتب : FilGoal

أعلن الاتحاد الماليزي لكرة القدم إلغاء الاتحاد الدولي (فيفا) لنتائج 3 مباريات ودية خاضها منتخب ماليزيا بسبب إشراك لاعبين غير مؤهلين.

كما تم اعتبار المنتخب الماليزي مهزوما في المباريات الـ 3 بنتيجة 3-0 مع تغريمه 10 آلاف فرنك سويسري أي ما يعادل 12 ألف دولار أمريكي.

وأفاد الاتحاد الماليزي أنه سيتقدم بطلب خطي للحصول على أسباب القرار من لجنة الانضباط التابعة لفيفا قبل النظر في الخطوات اللاحقة التي ستُتخذ بشأن هذه المسألة.

والمباريات الودية جاءت نتائجها

تعادل 1-1 مع كاب فيردي

فوز 2-1 على سنغافورة

فوز 1-0 على فلسطين

وكان فيفا قد فرض غرامة قدرها 440 ألف دولار أمريكي على الاتحاد الماليزي وأوقف لاعبين من المنتخب بداعي وجود تزوير في الوثائق. (طالع التفاصيل)

والسباعي هو: جابرييل فيليبي أروشا، وجون إيرازابال إيراورجي، وفاكوندو توماس جارسيس، ورودريجو جوليان هولجادو، وإيمانول خافيير ماتشوكا، وجواو فيتور برانداو فيجيريدو، وهيكتور أليخاندرو هيفيل سيرانو.

وبعد عدة أشهر أيد فيفا العقوبات مستندا على المادة 22 من قانون الانضباط الخاص بفيفا، والتي تتناول التزوير والتزييف.

وأدعى الاتحاد الماليزي أن السباعي يمتلك أصولا ماليزية نسبة للأجداد الذين وُلدوا في ماليزيا إلا أن الفيفا صرّح بأنهم وُلدوا في الأرجنتين والبرازيل وإسبانيا وهولندا.

وعوقب السباعي بالإيقاف لمدة عام عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم، بالإضافة إلى غرامة.

ماليزيا فيفا
