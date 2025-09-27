بعد إيقاف 7 لاعبين.. الاتحاد الماليزي يطعن في قرار فيفا

قرر الاتحاد الماليزي لكرة القدم الطعن في قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد 7 من لاعبيه.

وقرر فيفا إيقاف 7 لاعبين من المنتخب الماليزي الأول لمدة عام بعد اكتشاف استخدام وثائق مزورة ليتمكينهم من المشاركة ضد فيتنام في تصفيات كأس آسيا.

وأعلن الاتحاد الماليزي في بيان عن طعنه في قرار فيفا بشأن إيقاف لاعبيه.

وقال في بيان: "فيما يتعلق بهذا القرار، فإن الاتحاد الماليزي سيطعن ضد القرار، وسيستخدم كافة القنوات والإجراءات القانونية المتاحة لضمان حماية مصالح اللاعبين والمنتخب الماليزي دائما".

بينما قالت لجنة الانضباط في الفيفا إن اللاعبين السبعة، وهم: جارسيس وجابرييل أروتشا ورودريجو أولجادو وإيمانول ماتشوكا، وجواو فيجريدو ويون إيرازابال، وهيكتور هيفيل، عوقبوا بالإيقاف لمدة 12 شهرا عن ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم.

وأوضح فيفا أن الاتحاد الماليزي للعبة قدم له استفسارات بشأن أهلية اللاعبين، واستخدم وثائق مزورة لتمكين اللاعبين السبعة من المشاركة، ما يُعد خرقا للمادة 22 من لائحة الفيفا للانضباط، التي تتعلق بالتزوير والتزييف.

وشارك اللاعبون السبعة في فوز ماليزيا 4-0 على فيتنام في الجولة الثالثة من تصفيات كأس آسيا 2027 في العاشر من يونيو الماضي، وتلقى الفيفا بعدها شكوى بشأن أهلية العديد من اللاعبين.

وتتصدر ماليزيا مجموعتها في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2027 في السعودية، برصيد ست نقاط من مباراتين.