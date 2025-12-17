جلوبو: 4 أندية لندنية تفتح الباب أمام عودة تياجو سيلفا للدوري الإنجليزي

اتخذ تياجو سيلفا قراره بالرحيل عن نادي فلومينينسي البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف موقع "جلوبو" البرازيلي أن المدافع المخضرم يقترب من العودة إلى لندن للعيش من أولاده هناك.

ويرغب تياجو سيلفا أن يتواجد جوار أولاده الذين يلعبون ضمن صفوف فرق الناشئين في تشيلسي.

وأشار الموقع إلى أن هناك 4 أندية في لندن تستهدف ضم تياجو سيلفا في الفترة المتبقية من الموسم.

وهم وست هام يونايتد، وفولام وكريستال بالاس وبرينتفورد.

ويمثل تواجد أسرة تياجو سيلفا وأولاده في لندن عبئا ثقيلا على اللاعب.

وكان تياجو سيلفا ألمح في وقت سابق عن رغبته في العودة من جديد إلى نادي ميلان الإيطالي ليعتزل معه كرة القدم.

ويسعى النادي البرازيلي لإقناع تياجم سيلفا بالاستمرار، وذلك من خلال خوض الفريق لدور المجموعات في بطولة كوبا ليبرتادوريس واقترابها من كأس العالم 2026.

ويستخدم النادي البرازيلي ذلك الأمر كورقة ضغط على تياجو سيلفا الذي يأمل في لعب كأس العالم مع منتخب البرازيل.

ولكن لا يزال قرار تياجو سيلفا غير معلوم سواء بالعودة إلى أوروبا أو اعتزال كرة القدم، وهو ما سيتضح خلال الفترة المقبلة قبل بداية سوق انتقالات يناير.

ورحل تياجو سيلفا البالغ من العمر 41 عاما عن تشيلسي وانضم إلى فلومينينسي البرازيلي بعد مسيرة طويلة في أوروبا مع ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي.

