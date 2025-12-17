ماريسكا: تشيلسي يسير في الطريق الصحيح

أعرب إنزو ماريسكا، المدير الفني لتشيلسي، عن سعادته الكبيرة بتأهل فريقه إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، مشيدًا بمجهود اللاعبين بعد المباراة.

وتأهل تشيلسي إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بعد الفوز على كارديف سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال ماريسكا في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس: "أنا سعيد جدًا، خصوصًا بسبب المجهود الذي قدمه اللاعبين. قلت إن كرة القدم مليئة بهذا النوع من المباريات الصعبة، ويجب أن تكون في قمة التركيز، وهذا ما فعلناه وقدمنا مباراة جيدة".

وأضاف مدرب تشيلسي: "بدون الكرة كنا جيدين للغاية، لكن بالكرة عانينا قليلًا في الشوط الأول في صناعة الفرص لعدة أسباب. في الشوط الثاني كنا أفضل بكثير بالكرة".

وتابع: "كان هناك فارق كبير بين الشوط الأول والثاني، خاصة في الطريقة التي هاجمنا بها. كارديف كان فريقًا منظمًا ويلعب بشراسة، لكن في النهاية قدمنا ما يكفي للفوز بالمباراة".

وعن وصوله إلى نصف النهائي للمرة الثالثة مع الفريق، قال ماريسكا: "نحن نسير في الاتجاه الصحيح. أي شيء أفعله يكون من أجل مصلحة النادي، ومن أجل الجماهير، ومن أجل الجميع".

وحول شعوره بتقدير الجماهير له، أوضح: "التركيز الليلة يجب أن يكون على أننا وصلنا إلى نصف النهائي. دعم الجماهير كان موجودًا منذ اليوم الأول".

واختتم تصريحاته قائلًا: "أعلم أنه في بعض الأحيان، عندما لا تفوز بالمباريات، يكون من الطبيعي ألا يكونوا سعداء، ولا أحد يكون سعيدًا في هذه الحالة. لكن بشكل عام، الأهم أننا فزنا وتأهلنا إلى نصف النهائي".

