وزارة الأوقاف: إذا لم يجدد الزمالك عقد انتفاع أرض فرع المهندسين سيتم سحبها

كشف أسامة رسلان المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف عن تفاصيل عقد انتفاع نادي الزمالك من أرض فرع المهندسين والذي ينتهي في العام المقبل.

وقال رسلان عبر قناة أون إي: "العلاقة بين وزارة الأوقاف والزمالك تتمثل في عقدين، العقد الأول هو انتفاع بالأرض وليس تملك، أي بعد نهاية مدة معينة تعود الأرض لهيئة الأوقاف المصرية".

وأضاف "العقد الثاني بين وزارة الأوقاف والزمالك هو عقد استبدال على مساحة أرض بإجمالي 91 و250 متر مربع، وبعد نهاية العقد تصبح الأرض ملكا لنادي الزمالك وينتهي العقد في عام 2026، ويتبقى على الزمالك قسط واحد فقط يحين في شهر أغسطس المقبل بقيمة 875 ألف جنيه، وبعد سداده تكون الأرض ملكا للزمالك".

وأكمل "عقد انتفاع أرض الزمالك يمتد لـ20 سنة بدأ في 2006 وينتهي العام المقبل بمساحة أرض 50 ألف متر مربع، ويجب مع نهاية المدة أن يسلم الزمالك الأرض أو يجدد العقد، بقيمة قسط كل سنة 500 ألف جنيه، والزمالك لم يتخلف في سداد هذه الأقساط".

وأشار "عقد الانتفاع من أرض الزمالك لا يجدد بشكل تلقائي ويجب أن يتم عقد جلسة بين الطرفين للاتفاق على العقد الجديد، وإذا لم يخاطب الزمالك هيئة الأوقاف ويطلب منها تجديد العقد سيتم استلام الأرض بنهاية مدة العقد".

وشرح "هيئة الأوقاف تدير وزارة الأوقاف ولا تملك أموالها، وسنرى ما هو السعر السائد في المنطقة وسيتم تأجير الأرض للزمالك وفقا لهذه الأسعار إذا جدد أراد الزمالك تجديد التعاقد".

وأتم تصريحاته "ننتظر من مجلس إدارة الزمالك مخاطبة هيئة الأوقاف المصرية في أقرب وقت ويطلب تجديد التعاقد أو نجد صورة تعاقدية أخرى ويتم الاتفاق بين الطرفين على العقد الجديد بشأن 50 ألف متر مربع سيتم تأجيرها للزمالك".