أمم إفريقيا - الكاميرون.. هل يقود "الديكتاتور" إيتو الأسود إلى الهاوية؟

تعيش الكرة الكاميرونية واحدة من أكثر فتراتها اضطرابا رغم تاريخ حافل بالإنجازات القارية والمشاركات العالمية.

الأزمة لم تعد فنية فقط بل إدارية وسياسية بامتياز منذ وصول صامويل إيتو إلى رئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم في ديسمبر 2021 مستندا إلى مكانته كأسطورة وأرقام قياسية يصعب تجاهلها.

لا يمكن لأشد الكارهين لصامويل إيتو أن ينكر تاريخه لكرة القدم الكاميرونية وما قدمه، لكن ذلك لن يكون كافيا للسيطرة على حالة الغضب قبل بطولة الأمم المقبلة.

ويدخل منتخب الكاميرون بطولة أمم إفريقيا بفوضى عارمة بعد قرار صامويل إيتو عقب انتخابه كرئيس للاتحاد بإقالة البلجيكي مارك بريس المدير الفني واستبعاد الثنائي أندريه أونانا وفينسنت أبو بكر من القائمة.

إيتو من أسطورة إلى رئيس اتحاد مثير للجدل

انتخب صامويل إيتو رئيسا للاتحاد الكاميروني بأغلبية كاسحة وسط وعود بإصلاح شامل وقطع الطريق على التدخلات الحكومية.

لكن وفقا لتقرير شبكة "بي بي سي" فتم التأكيد أن الواقع سار في اتجاه معاكس تماما حيث دخلت الكرة الكاميرونية في صراع مفتوح بين الاتحاد ووزارة الرياضة.

ونقلت بي بي سي عن لاعب دولي سابق قوله: "كان إيتو أكبر لاعب في إفريقيا لكن هناك الكثير من المشاكل من حوله، فهو لا يستمع للنصيحة وعندما تدير الناس لا تحتاج أن تتصرف كديكتاتور".

ووصفت الشبكة البريطانية إيتو بالديكتاتور نظرا لقراراته الفردية وتصعيد دائم للأزمات داخل الاتحاد وهو ما انعكس مباشرة على المنتخب الأول.

الفوضى تبدأ من القمة

بلغت الأزمة ذروتها مع تعيين البلجيكي مارك بريس مدربا لمنتخب الكاميرون بقرار من وزارة الرياضة وهو ما قوبل برفض علني من إيتو.

غاب رئيس الاتحاد عن تقديم المدرب رسميا ثم دخل معه في مشادة مباشرة انتهت بإقالته قبل أن يعود لمنصبه بعد 48 ساعة فقط تحت ضغط حكومي.

ويأتي ذلك في صراع دائم بالكاميرون حول السيطرة على كرة القدم بين وزارة الرياضة والاتحاد.

عقوبات من خارج الكاميرون

لم تتوقف الأزمات عند حدود الكاميرون والمنتخب إذ تعرض إيتو لعقوبات مباشرة من فيفا وكاف.

أوقفه فيفا ستة أشهر عن حضور مباريات منتخبات الكاميرون بسبب سلوك غير رياضي في كأس العالم للشابات بينما غرمه كاف بسبب خرق قواعد الأخلاقيات بعد ارتباط اسمه بشركة مراهنات.

زلزال القائمة

مع إعلان قائمة منتخب الكاميرون لأمم إفريقيا تفجرت أزمة جديدة بعد غياب أندري أونانا وفينسنت أبو بكر دون توضيحات فنية مقنعة.

القرار أثار غضبا داخل الشارع الرياضي خاصة مع اعتبار اللاعبين من ركائز المنتخب خلال السنوات الأخيرة.

طالب لاعبو منتخب الكاميرون وفقا للتقارير بإبعاد السياسة عن المنتخب لخلق بيئة نظيفة لتقديم أفضل ما لدى الأسود.

ودخل اسم فينسنت أبو بكر قلب العاصفة بعدما كشفت صحيفة ذا صن عن تدخل صامويل إيتو لمنع استدعائه إلى المنتخب إذ ذكرت الصحيفة البريطانية أن رئيس الاتحاد تدخل للتأثير على اختيارات المدرب من أجل حماية رقمه القياسي كهداف تاريخي.

فأبو بكر كان على بعد 12 هدفا فقط من تحطيم رقم إيتو التاريخي وهو ما اعتبر سببا رئيسيا لاستبعاده في توقيت حساس.

وسجل أبو بكر 45 هدفا في 117 مباراة دولية بينما يتصدر إيتو قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب الكاميرون برصيد 56 هدفا في 118 مباراة.

المدرب المقال مارك بريس انتقد القرار صراحة قائلا: "كيف يمكنك خوض بطولة بهذا الحجم دون حارس مرمى عالمي أو دون أبو بكر؟ إنهم لاعبو شخصية ولا ينحنون لرئيس الاتحاد".

ولاية ثانية رغم المشاكل

رغم غياب النجاحات وتفاقم الأزمات فاز صامويل إيتو بولاية ثانية على رأس الاتحاد الكاميروني باكتساح.

خطوة أثارت تساؤلات واسعة حول آليات الإدارة ومستقبل الكرة الكاميرونية في ظل استمرار النهج نفسه.

هل يقود الديكتاتور الأسود إلى الهوية؟

يقع منتخب الكاميرون في المجموعة السادسة بأمم إفريقيا إلى جانب كوت ديفوار والجابون وموزمبيق.

يأتي ذلك وسط شكوك حول قدرته على المنافسة في ظل الأجواء المضطربة.

اليوم لم يعد السؤال حول قدرات اللاعبين بل حول من يقود المشهد من الأعلى. فبين اتهامات الديكتاتورية وحماية المصالح الشخصية وصراع الصلاحيات تقف أسود الكاميرون على حافة الهاوية.

فهل تشهد أمم إفريقيا المقبلة قيادة "الديكتاتور" إيتو، الأسود إلى الهاوية؟